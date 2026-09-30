Un teléfono hallado dentro de un pescado: un extraño descubrimiento en China

En China, unas personas que limpiaban un gran pez de río se toparon con un hallazgo inesperado. Un teléfono móvil apareció dentro del pescado. Cómo llegó el dispositivo al organismo del pez sigue siendo un misterio por ahora.

Un video que muestra el momento en que se encontró el teléfono durante la limpieza del pescado se ha vuelto viral en las redes sociales. Quienes han visto este extraño suceso buscan naturalmente una respuesta a una pregunta: ¿cómo pudo el pez tragarse un teléfono?

Se desconoce cuánto tiempo permaneció el teléfono en el agua y cómo el pez logró tragarlo. El hallazgo de un objeto tan inusual como un teléfono dentro de un pez hace que el caso sea aún más interesante. Los usuarios que han visto el video están expresando diversas teorías sobre cómo el pez pudo ingerir el teléfono.

Sin embargo, hasta que todos los detalles del incidente sean confirmados oficialmente, es difícil llegar a una conclusión precisa sobre cómo el teléfono terminó dentro del pez.