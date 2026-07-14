Unai Simón no quiere penaltis: « Un 4-0 es mejor »

El portero de la selección española, Unai Simón, habló abiertamente antes del duelo contra Francia en las semifinales del Mundial 2026. Expresó su confianza, pero subrayó que no desea que el destino de un partido tan importante se decida en una tanda de penaltis.

« Prefiero ganar 4-0 »

En una entrevista con RMC Sport, Unai Simón manifestó su deseo de que la semifinal contra Francia se resuelva en el tiempo reglamentario.

Dijo que se siente seguro en una tanda de penaltis, pero que aun así, ese escenario no es el mejor camino para España.

« Tengo confianza en mí mismo. Si adivino la trayectoria, estoy seguro de que puedo parar el balón. Pero simplemente no quiero que el destino de un partido tan importante se decida en los penaltis », dijo Simón.

El guardameta no ocultó que preferiría una victoria contundente por 4-0 en el tiempo reglamentario.

¿Por qué los penaltis son un escenario peligroso?

La tanda de penaltis puede ser una oportunidad para que los porteros se luzcan. Pero en esta instancia, parece más una lotería.

En una semifinal, un solo disparo decide el pase a la final. El error de un jugador o una buena parada del portero puede cambiar el destino de todo el torneo.

Escenario Significado para España Victoria en tiempo reglamentario demuestra control y superioridad Prórroga aumenta el riesgo de fatiga y errores Tanda de penaltis la presión psicológica alcanza su máximo nivel

Por eso, la opinión de Simón de « no llegar a los penaltis » no es solo precaución. Es el deseo de no perder el control en un partido grande.

Francia no es un rival cualquiera

España se enfrenta a Francia en semifinales. Este equipo cuenta con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y otros jugadores rápidos.

El mayor peligro de Francia es su capacidad para pasar al ataque en pocos segundos y cambiar el guion del partido. España, por su parte, intentará controlar el balón, presionar al rival y tomar el mando del ritmo de juego.

Cuando estos dos estilos chocan, el papel del portero se vuelve aún más crucial. Porque Francia quizás no cree muchas ocasiones, pero las que cree serán muy peligrosas.

Gran responsabilidad para Simón

Unai Simón es una de las figuras más importantes detrás de la línea defensiva de España. En estos partidos, el portero no solo debe hacer paradas, sino dirigir la defensa, iniciar el ataque con pases y tomar decisiones correctas bajo presión.

En el partido contra Francia, sus tareas aumentarán:

• Vigilar las salidas rápidas de Mbappé;

• Dirigir a los defensas dentro del área;

• No cometer errores en jugadas a balón parado;

• Mantener la calma con el balón en los pies;

• Estar mentalmente preparado para el escenario de los penaltis.

En pocas palabras, si España quiere llegar a la final, está claro que la noche de Simón no será tranquila.

El « 4-0 »: ¿confianza o juego psicológico?

La declaración de Simón sobre su preferencia por ganar 4-0 fue una señal interesante antes de la semifinal.

Por un lado, parece confianza con un toque de humor. Por otro, muestra el estado de ánimo general en el campamento español: no temen a Francia, al contrario, quieren jugar el partido bajo sus propios términos.

Estas declaraciones también afectan al rival. Francia podría percibirlo como exceso de confianza. España, por su parte, intenta mantenerse fuerte mentalmente.

La semifinal se decidirá en los detalles

El partido Francia-España determinará al primer finalista del Mundial 2026. En estos duelos, no deciden las grandes palabras, sino los pequeños detalles.

Un pase incorrecto, una salida tardía, una parada o una jugada a balón parado pueden cambiar todo el guion.

Simón no quiere penaltis. España quiere ganar en el tiempo reglamentario. Francia, con sus ataques rápidos, puede arruinar cualquier plan.

Ahora la pregunta principal es: ¿podrá España resolver el partido en el tiempo reglamentario o Unai Simón se verá obligado a ser el héroe en la tanda de penaltis?