El flagship Huawei Mate 90 Pro Max presentado antes del lanzamiento oficial

A un día de la ceremonia de presentación, la publicación china Mydrivers ha revelado imágenes en vivo del nuevo smartphone insignia Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition, así como las primeras capturas tomadas con su cámara. Este dispositivo ya ha captado la atención de los expertos del mercado móvil gracias a sus capacidades técnicas avanzadas y soluciones de diseño únicas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Mydrivers, la principal característica visual de esta versión especial reside en su cuerpo Florence Jade, de color verde esmeralda (изумрудно-зеленый). El color del dispositivo cambia significativamente según las condiciones de iluminación, y su marco verde dorado armoniza con un bloque de cámara circular único llamado Mate Star Ring.

Funda modular y accesorios

El dispositivo presentado en la colección está equipado con una funda modular única que funciona como un kit de construcción. Los usuarios pueden reemplazar individualmente el panel trasero, el anillo alrededor de la cámara y los componentes funcionales inferiores según sus preferencias.

Los módulos adicionales incluyen un difusor de perfume, un pequeño espejo y una fuente de luz especial diseñada para la fotografía de retrato. Gracias a la combinación de diferentes colores y accesorios, los usuarios pueden adaptar la apariencia del smartphone a una situación o estado de ánimo específico.

Capacidades avanzadas de la cámara

La publicación Mydrivers también prestó especial atención a las capacidades ópticas del dispositivo. Las fotos de muestra presentadas muestran el uso de distancias focales de 48, 96 y 240 mm. Incluso en el nivel de zoom máximo, el smartphone conserva con gran precisión los detalles de los objetos distantes, incluidos los rostros de las estatuas, la ropa y la textura de las paredes.

En los paisajes diurnos, el autor destacó la naturalidad de los colores, es decir, la ausencia de saturación excesiva. En el modo de retrato nocturno, la cámara logró mantener un equilibrio preciso entre los tonos de piel, los detalles de la ropa, las fuentes de luz roja y el humo púrpura de fondo.

Pantalla y rendimiento del software

El Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition está equipado con la segunda generación de pantalla Linglong. Según las impresiones del autor, esta pantalla destaca por su alto brillo, claridad excepcional y excelente legibilidad, incluso a plena luz del día.

También se destaca la impresionante fluidez del sistema operativo HarmonyOS 7. La interfaz responde muy rápidamente a los gestos, y el cambio entre aplicaciones, el desplazamiento de fotos y la navegación por el feed de TikTok se realizan sin ningún retraso.