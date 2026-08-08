Investigación: ¡Infantino hizo pagar una gran indemnización a su exnovia con fondos de la UEFA!

·80·Deportes
Investigación: ¡Infantino hizo pagar una gran indemnización a su exnovia con fondos de la UEFA!

Se ha revelado que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, estuvo en el centro de un importante escándalo financiero y disciplinario durante sus años en la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA). El prestigioso diario británico The Telegraph publicó una investigación al respecto.

Según la información disponible, mientras trabajaba en la UEFA, Infantino se aseguró de que su exnovia recibiera una importante indemnización con fondos de la organización y de que se cubrieran sus costosos estudios.

Un ascenso meteórico y el descontento de Michel Platini

Según la fuente, la mujer trabajaba inicialmente en la administración ordinaria de la UEFA. Tras comenzar su relación sentimental con Infantino, su carrera experimentó un ascenso meteórico:

  • Cargo y salario: La mujer fue nombrada para un puesto directivo y su salario anual aumentó un 30 %, hasta alcanzar los 160.000 francos suizos .

  • La intervención de Platini: Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, estaba muy descontento con esta relación inapropiada dentro de la organización y con la situación.

Como resultado, se decidió poner fin al trabajo de la empleada en la UEFA y pagarle una importante indemnización para evitar un conflicto de intereses.

Indemnización y un programa MBA de 45.000 libras

Antiguos compañeros del actual presidente de la FIFA informaron a la fuente de que la compensación pagada a la mujer ascendía al menos a una cifra de «seis dígitos» (cientos de miles de francos o euros).

Además, la UEFA también asumió los gastos de los estudios de la empleada en un prestigioso programa de MBA que costaba 45.000 libras esterlinas al año .

La UEFA confirma las acusaciones: «Se reforzaron las normas»

La dirección de la UEFA confirmó oficialmente que se habían realizado estos pagos financieros y declaró que estaba al tanto de las informaciones sobre la estrecha relación entre la empleada de la organización y Gianni Infantino.

Los representantes de la federación señalaron que, tras este episodio, las normas corporativas internas se habían reforzado aún más para cumplir con los estándares de las organizaciones internacionales modernas y evitar conflictos de intereses.

A modo de información:

Gianni Infantino trabajó en la UEFA desde agosto de 2000 hasta 2016. Fue secretario general de la organización entre 2009 y 2016. En febrero de 2016 fue elegido presidente de la FIFA.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

Gianni InfantinoFIFAUEFAMichel PlatiniThe Telegraph
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El nuevo salario de Abduqodir Husanov: 100.000 libras por semana — ¿cuánto gana al año?El nuevo salario de Abduqodir Husanov: 100.000 libras por semana — ¿cuánto gana al año?Hoy, 18:54La Juventus pierde ante el Inter: resumen del Derby d’ItaliaLa Juventus pierde ante el Inter: resumen del Derby d’ItaliaHoy, 18:14El padre y agente de Lionel Messi, Jorge Messi, falleció a los 68 añosEl padre y agente de Lionel Messi, Jorge Messi, falleció a los 68 añosHoy, 17:58Mendes valora el legado de Abdulmanap: «Abrió el camino a toda una generación»Mendes valora el legado de Abdulmanap: «Abrió el camino a toda una generación»Hoy, 17:51Tottenham se acerca a un acuerdo con el Manchester City por el fichaje de SavinhoTottenham se acerca a un acuerdo con el Manchester City por el fichaje de SavinhoHoy, 17:35Chicharito sobre Harry Kane: «Es como una mezcla de Rooney y Gascoigne»Chicharito sobre Harry Kane: «Es como una mezcla de Rooney y Gascoigne»Hoy, 17:12
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)