Se ha revelado que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, estuvo en el centro de un importante escándalo financiero y disciplinario durante sus años en la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA). El prestigioso diario británico The Telegraph publicó una investigación al respecto.

Según la información disponible, mientras trabajaba en la UEFA, Infantino se aseguró de que su exnovia recibiera una importante indemnización con fondos de la organización y de que se cubrieran sus costosos estudios.

Un ascenso meteórico y el descontento de Michel Platini

Según la fuente, la mujer trabajaba inicialmente en la administración ordinaria de la UEFA. Tras comenzar su relación sentimental con Infantino, su carrera experimentó un ascenso meteórico:

Cargo y salario: La mujer fue nombrada para un puesto directivo y su salario anual aumentó un 30 %, hasta alcanzar los 160.000 francos suizos .

La intervención de Platini: Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, estaba muy descontento con esta relación inapropiada dentro de la organización y con la situación.

Como resultado, se decidió poner fin al trabajo de la empleada en la UEFA y pagarle una importante indemnización para evitar un conflicto de intereses.

Indemnización y un programa MBA de 45.000 libras

Antiguos compañeros del actual presidente de la FIFA informaron a la fuente de que la compensación pagada a la mujer ascendía al menos a una cifra de «seis dígitos» (cientos de miles de francos o euros).

Además, la UEFA también asumió los gastos de los estudios de la empleada en un prestigioso programa de MBA que costaba 45.000 libras esterlinas al año .

La UEFA confirma las acusaciones: «Se reforzaron las normas»

La dirección de la UEFA confirmó oficialmente que se habían realizado estos pagos financieros y declaró que estaba al tanto de las informaciones sobre la estrecha relación entre la empleada de la organización y Gianni Infantino.

Los representantes de la federación señalaron que, tras este episodio, las normas corporativas internas se habían reforzado aún más para cumplir con los estándares de las organizaciones internacionales modernas y evitar conflictos de intereses.

A modo de información:

Gianni Infantino trabajó en la UEFA desde agosto de 2000 hasta 2016. Fue secretario general de la organización entre 2009 y 2016. En febrero de 2016 fue elegido presidente de la FIFA.

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