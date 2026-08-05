El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Janni Infantino, elogió en sus redes sociales los logros históricos de Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa, en el Mundial. La declaración despertó gran interés en el mundo del fútbol y destacó no solo los enormes éxitos deportivos del delantero, sino también la enérgica condena de los actos racistas dirigidos contra él. Goal.com informa .

Récords históricos y resultados en el campeonato

El delantero del Real Madrid volvió a confirmar que es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol con una actuación brillante en su nuevo Mundial. Tras la Copa del Mundo disputada en Norteamérica, el presidente de la FIFA no ocultó su admiración por la regularidad y el talento del futbolista francés.

Según la información difundida por Ixbt.com y otras fuentes internacionales, Janni Infantino destacó especialmente en su cuenta de Instagram que el jugador de 25 años había conquistado la Bota de Oro por segunda vez consecutiva. Con diez goles durante el torneo, Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador histórico de la competición y en el máximo goleador de todos los tiempos de la selección francesa.

Firme postura contra el racismo y la discriminación

Sin embargo, el balance del torneo no se limitó a los grandes éxitos deportivos. Los incidentes desafortunados ocurridos después de la competición, incluidas algunas declaraciones discriminatorias de políticos, decepcionaron a la comunidad futbolística.

El presidente de la FIFA condenó enérgicamente los comentarios racistas y discriminatorios de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el delantero. Estas opiniones negativas, ampliamente difundidas en Internet, provocaron una fuerte indignación entre el público y representantes de gobiernos de todo el mundo.

La senadora paraguaya lanzó ataques personales infundados contra Kylian Mbappé y utilizó insultos relacionados con su origen. El episodio fue recibido con indignación en el mundo del deporte y generó un amplio debate.

En su declaración, Janni Infantino afirmó rotundamente que todo el mundo del fútbol y la sociedad estaban unidos con el capitán de la selección francesa. Prometió que continuarían los esfuerzos para que el fútbol siguiera siendo un espacio seguro e inclusivo para todos y para erradicar el racismo del deporte y de la sociedad.