El futuro de Antonio Conte: ¿qué opciones baraja el entrenador?

Se ha confirmado que el conocido técnico Antonio Conte no asumirá el mando de la selección nacional de Italia en el futuro cercano. Goal.com informa que la dirección del Comité Olímpico Nacional y de la Federación de Fútbol priorizó a otros candidatos para el puesto de seleccionador y que no ha habido negociaciones entre las partes. Anteriormente, circularon informes de que Conte estaba dispuesto a continuar su carrera en el combinado nacional, pero la situación no terminó como se esperaba. Así lo informa Goal.com informa .

Cerrada la opción de la selección italiana, el experimentado entrenador se ve obligado a cambiar sus planes. Actualmente sin empleo, Conte no tiene intención de apresurarse y no aceptará la primera oferta que reciba. Su último banquete fue el Napoli, donde conquistó el título de la Serie A y la Supercopa de Italia. Desde entonces, el estatus del entrenador quedó una vez más respaldado.

Ofertas económicas y planes de futuro

Se ha sabido que las lucrativas ofertas de inversores cataríes o saudíes no han interesado a Antonio Conte. El técnico no quiere probar suerte en los campeonatos asiáticos. Su objetivo principal es dirigir a un club de la élite europea, concretamente regresar a la Premier League inglesa o a la Serie A.

Por lo general, Antonio Conte es de los entrenadores que prefieren hacerse cargo de un equipo desde la pretemporada. Aunque su etapa en el Tottenham fue una excepción, él comprende perfectamente que las exigencias del fútbol moderno van cambiando. Por este motivo, ha señalado que si surge una propuesta conveniente a mitad de temporada, estará preparado para asumir el nuevo desafío.

Posible regreso a la Juventus

Según los medios, no se descarta que en el futuro Antonio Conte pueda regresar a la Juventus. El club turinés es un lugar muy querido para él. Mucha agua ha pasado bajo el puente desde su sonada salida en 2014 y la directiva del club ha cambiado. Se presume que, si llega una oferta de la entidad turinesa, el entrenador no rechazaría la oportunidad.

En la actualidad, los banquillos de los equipos punteros de la Serie A y de otras grandes ligas europeas están ocupados. Conte no comete ninguna imprudencia y continúa trabajando en su formación. Aprovecha este periodo de pausa para enriquecer sus conocimientos, recuperar energías físicas y mentales, y estudiar las tendencias del propio fútbol moderno. El propio técnico confía en que llegará una propuesta digna y ha recalcado que, cuando vuelva al verde, lo hará aún más fuerte.