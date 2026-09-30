Ruben Dias reacciona a la polémica en torno a Cristiano Ronaldo

El defensa del Manchester City, Ruben Dias, ha reaccionado a las recientes tensiones y al revuelo mediático en torno al capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo. Según Goal.com, en un momento en que el ambiente en el equipo y el comportamiento del experimentado delantero antes de los partidos de la Liga de Naciones son objeto de serios debates, el defensa central subrayó que estas críticas externas están siendo exageradas injustificadamente. Así lo informa Goal.com informa .

En los últimos días han surgido tensiones en el campamento portugués tras la victoria por 2-1 ante Noruega. En el encuentro, el delantero de 41 años no fue alineado, y el hecho de que abandonara el campo sin agradecer a los aficionados, sumado a su ausencia en dos sesiones de entrenamiento, provocó críticas públicas. Aunque el entrenador explicó la situación como una decisión puramente táctica, en la prensa surgieron diversas especulaciones.

El ambiente en el equipo y la declaración de Dias

Con el objetivo de aclarar la situación, Cristiano Ronaldo, el entrenador y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, se reunieron el martes por la noche para resolver los malentendidos existentes. A pesar de ello, la presión del entorno externo no ha disminuido. En declaraciones a los medios, Ruben Dias afirmó que los jugadores del equipo ven este tipo de situaciones desde una perspectiva totalmente distinta.

En opinión de Dias, los jugadores líderes del equipo, incluidos Bernardo Silva y Bruno Fernandes, entienden perfectamente que este asunto no tiene la importancia que le dan desde fuera. El defensa destacó que los futbolistas se centran exclusivamente en sus tareas en el campo y no prestan atención al ruido generado por los medios de comunicación.

Emociones naturales en el deporte profesional

Continuando con sus palabras, Ruben Dias afirmó que es imposible encontrar a un jugador que haya competido al más alto nivel durante muchos años y que no haya tenido nunca problemas con sus entrenadores. Señaló que estos estados emocionales son naturales en la vida de cualquier deportista y que no deben tomarse como una tragedia.

Asimismo, el jugador se refirió a las críticas sobre la salida de Ronaldo sin saludar a los aficionados. Según él, un momento de frustración de 10 a 15 segundos tras el partido no puede cambiar en absoluto la lealtad de más de veinte años del jugador hacia la selección nacional, y el equipo seguirá celebrando pronto importantes victorias juntos.