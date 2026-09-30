Ruben Dias reacciona a la polémica en torno a Cristiano Ronaldo

·20·Deportes
Ruben Dias reacciona a la polémica en torno a Cristiano Ronaldo

El defensa del Manchester City, Ruben Dias, ha reaccionado a las recientes tensiones y al revuelo mediático en torno al capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo. Según Goal.com, en un momento en que el ambiente en el equipo y el comportamiento del experimentado delantero antes de los partidos de la Liga de Naciones son objeto de serios debates, el defensa central subrayó que estas críticas externas están siendo exageradas injustificadamente. Así lo informa Goal.com informa .

En los últimos días han surgido tensiones en el campamento portugués tras la victoria por 2-1 ante Noruega. En el encuentro, el delantero de 41 años no fue alineado, y el hecho de que abandonara el campo sin agradecer a los aficionados, sumado a su ausencia en dos sesiones de entrenamiento, provocó críticas públicas. Aunque el entrenador explicó la situación como una decisión puramente táctica, en la prensa surgieron diversas especulaciones.

El ambiente en el equipo y la declaración de Dias

Con el objetivo de aclarar la situación, Cristiano Ronaldo, el entrenador y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, se reunieron el martes por la noche para resolver los malentendidos existentes. A pesar de ello, la presión del entorno externo no ha disminuido. En declaraciones a los medios, Ruben Dias afirmó que los jugadores del equipo ven este tipo de situaciones desde una perspectiva totalmente distinta.

En opinión de Dias, los jugadores líderes del equipo, incluidos Bernardo Silva y Bruno Fernandes, entienden perfectamente que este asunto no tiene la importancia que le dan desde fuera. El defensa destacó que los futbolistas se centran exclusivamente en sus tareas en el campo y no prestan atención al ruido generado por los medios de comunicación.

Emociones naturales en el deporte profesional

Continuando con sus palabras, Ruben Dias afirmó que es imposible encontrar a un jugador que haya competido al más alto nivel durante muchos años y que no haya tenido nunca problemas con sus entrenadores. Señaló que estos estados emocionales son naturales en la vida de cualquier deportista y que no deben tomarse como una tragedia.

Asimismo, el jugador se refirió a las críticas sobre la salida de Ronaldo sin saludar a los aficionados. Según él, un momento de frustración de 10 a 15 segundos tras el partido no puede cambiar en absoluto la lealtad de más de veinte años del jugador hacia la selección nacional, y el equipo seguirá celebrando pronto importantes victorias juntos.

Ruben DiasCristiano RonaldoPortugalLiga De NacionesFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Gonçalo Ramos sustituye a Cristiano Ronaldo y da la victoria a PortugalGonçalo Ramos sustituye a Cristiano Ronaldo y da la victoria a Portugal28 septiembre 09:53Cristiano Ronaldo, suplente por primera vez en 18 años, decepciona a los aficionadosCristiano Ronaldo, suplente por primera vez en 18 años, decepciona a los aficionados28 septiembre 09:19Cristiano Ronaldo y Erling Haaland se enfrentan en la UEFA Nations LeagueCristiano Ronaldo y Erling Haaland se enfrentan en la UEFA Nations League27 septiembre 18:36Jorge Jesus explica por qué sustituyó a Cristiano RonaldoJorge Jesus explica por qué sustituyó a Cristiano Ronaldo25 septiembre 13:52Portugal vence a Gales en un partido donde Cristiano Ronaldo fue privado de un golPortugal vence a Gales en un partido donde Cristiano Ronaldo fue privado de un gol25 septiembre 02:18Cristiano Ronaldo ignora las críticas y apunta a los 1000 golesCristiano Ronaldo ignora las críticas y apunta a los 1000 goles24 septiembre 09:12
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov