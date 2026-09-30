Honor lanzará cuatro nuevos smartphones antes de fin de año

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Honor lanzará cuatro nuevos smartphones antes de fin de año

Aunque la reconocida marca Honor presentó recientemente sus flagships Honor Magic 9, planea lanzar varios gadgets nuevos antes de que termine el año. Así lo informó el conocido insider Digital Chat Station, quien cuenta con fuentes en el mundo de la tecnología. Según él, la compañía tiene como objetivo ampliar significativamente su gama de dispositivos móviles. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, uno de los dispositivos más notables que se espera para los próximos meses será el modelo Honor 700 Pro. Se espera que este smartphone esté equipado con una cámara principal de alta resolución de 200 MP y dos pantallas. Además, informes anteriores indicaban que Honor estaba preparando un dispositivo con una pequeña pantalla adicional en el panel trasero, similar a los modelos Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 18 Pro.

Un gadget de gama media con una batería de gran capacidad

Otra de las novedades interesantes que se esperan para finales de año será un smartphone de gama media de la serie Honor X. El insider destaca que este dispositivo contará con una pantalla gigante de aproximadamente 7 pulgadas y una batería de ultra alta capacidad de más de 10 000 mAh. Esta cifra es considerada un resultado muy alto para el mercado actual de smartphones.

Además, se dice que Honor ha acelerado el trabajo en un nuevo smartphone plegable de gran formato. Paralelamente, los ingenieros también están probando el concepto de un smartphone convencional con una pantalla más ancha. Se especula que estos dispositivos podrían convertirse en alternativas a los modelos Huawei Pura X Max y Huawei Pura X View en el mercado.

Cabe recordar que Digital Chat Station es conocido por haber predicho con precisión muchas novedades en el mundo de la tecnología móvil. En particular, fue uno de los primeros en revelar las especificaciones técnicas de los Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro, que el Realme GT 7 Pro contaría con una pantalla Samsung brillante, y que el procesador MediaTek Dimensity 9400 saldría antes que el Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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