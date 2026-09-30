Infantino en Taskent: Estadio «Yangi Toshkent», selección nacional y preparación para el Mundial Sub-20

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Infantino en Taskent: Estadio «Yangi Toshkent», selección nacional y preparación para el Mundial Sub-20

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, realizó una visita oficial a Uzbekistán para conocer personalmente varios proyectos clave destinados al desarrollo del fútbol nacional. Acompañado por la dirección de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), el distinguido invitado visitó el sitio de construcción del moderno estadio «Yangi Toshkent». Al presidente de la FIFA se le mostró la infraestructura del recinto, sus capacidades técnicas y los preparativos para organizar la prestigiosa Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

Además, Infantino se reunió con los miembros de la selección nacional de Uzbekistán, mantuvo un diálogo sincero con los jugadores, llevó a cabo negociaciones estratégicas con el presidente de la UFA e inauguró un nuevo campo en la escuela n.º 90. La Asociación de Fútbol de Uzbekistán anunció oficialmente su pleno apoyo a la política del presidente de la FIFA y la expansión de la cooperación global.

Estadio «Yangi Toshkent», Mundial Sub-20 y la confianza de Infantino: 5 hechos clave

Los puntos más importantes de la visita del presidente de la FIFA a Taskent y los acuerdos alcanzados:

  • Inspección del estadio «Yangi Toshkent»: Gianni Infantino conoció personalmente la construcción del nuevo superestadio en la capital y su moderna infraestructura;

  • Plan para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: En Uzbekistán se presentó la preparación para la Copa Mundial de fútbol sub-20 que se planea organizar en el país;

  • Diálogo con la selección nacional: El presidente de la FIFA se reunió cara a cara con los miembros de nuestra selección para discutir su potencial y perspectivas futuras;

  • Deporte escolar e infraestructura infantil: Durante la visita, se inauguró un nuevo campo de fútbol moderno para niños en el territorio de la escuela n.º 90 de la capital;

  • Apoyo total de la UFA: La Asociación de Fútbol de Uzbekistán anunció su apoyo oficial a la política de Gianni Infantino y su compromiso de llevar la cooperación a una etapa estratégica.

Infantino en Taskent: Estadio «Yangi Toshkent», selección nacional y preparación para el Mundial Sub-20

Programa de la visita de Gianni Infantino y clasificación de las direcciones estratégicas del fútbol uzbeko

Análisis de los principales eventos realizados durante la visita y su importancia:

Criterios de dirección y evento

Trabajos realizados y objetos inspeccionados

Importancia estratégica y resultado esperado

Infraestructura principal

El majestuoso estadio «Yangi Toshkent» en construcción

Nueva arena principal que cumple con los estándares internacionales

Plan de competición global

Revisión de la preparación para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

Organizar un mundial de fútbol histórico de alto nivel en Uzbekistán

Contacto con la selección nacional

Reunión con los jugadores de la selección nacional de Uzbekistán

Aumento del prestigio en el ámbito internacional y apoyo moral al equipo

Fútbol infantil y escolar

Apertura de un nuevo campo de fútbol en la escuela n.º 90 de Taskent

Popularización del deporte infantil y creación de una base de selección

Negociaciones de alto nivel

Discusiones oficiales con el presidente y la dirección de la UFA

Expansión del fútbol juvenil y la infraestructura a través de subvenciones de la FIFA

Declaración política oficial

Apoyo total de la UFA a Gianni Infantino

En el mundo del fútbol internacional de Uzbekistán fortalecer la posición

Infantino en Taskent: Estadio «Yangi Toshkent», selección nacional y preparación para el Mundial Sub-20

Gestión del fútbol y diplomacia internacional: ¿Por qué Infantino presta especial atención a Uzbekistán?

Conclusiones de expertos y analistas locales de fútbol:

  • «Un nuevo hub de fútbol en el centro de Asia»: Los éxitos recientes de las selecciones nacionales de diversas categorías en Asia y Mundiales, así como la excelente organización de la Copa Mundial de Futsal, han aumentado drásticamente la confianza de la FIFA; Taskent es reconocida ahora como un centro que acoge grandes competiciones a nivel mundial;

  • El tándem del estadio «Yangi Toshkent» y el Mundial Sub-20: La Copa Mundial Sub-20 se considera el segundo torneo más importante después del Mundial absoluto; los nuevos estadios modernos permitirán al país acoger estos eventos prestigiosos y atraer la atención de la élite del fútbol mundial;

  • Alianza estratégica mutuamente beneficiosa: El apoyo oficial y total de la UFA a Infantino de Uzbekistán sienta las bases para que la voz de Uzbekistán resuene con más fuerza en los comités ejecutivos de la FIFA, programas internacionales y fondos de financiación; esto garantiza un flujo masivo de inversiones para academias locales, capacitación de entrenadores e infraestructura futbolística.

En su opinión, ¿cómo marcará un antes y un después la construcción del estadio «Yangi Toshkent» y la organización de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA para llevar nuestro fútbol al nivel mundial? ¿Cree que la visita personal de Gianni Infantino dará una gran fuerza moral a nuestras selecciones? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta el análisis de esta gran noticia histórica del fútbol uzbeko con todos los aficionados!

Gianni InfantinoCopa Mundial Sub-20 de la FIFAEstadio Yangi ToshkentAsociación de Fútbol de UzbekistánFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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