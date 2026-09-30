«Somos amigos con Zanotti, pero hay competencia»: Behruz Karimov sobre Lugano y Cannavaro

·36·Deportes
«Somos amigos con Zanotti, pero hay competencia»: Behruz Karimov sobre Lugano y Cannavaro

El talentoso lateral de la selección nacional de Uzbekistán y jugador del club Lugano, representante de la Superliga suiza, Behruzbek Karimov, habló abiertamente con los periodistas sobre su carrera en el fútbol europeo, las cargas físicas y la intensa lucha por un puesto en el once inicial. El joven defensa Fabio Cannavarocomentó sobre las opiniones acerca de la baja intensidad en los campeonatos locales, señalando que en Suiza los partidos se juegan cada 3 o 4 días y que en el Lugano no hay ningún problema con la preparación física.

También aclaró la competencia por su puesto con su principal rival, el experimentado italiano Mattia Zanotti, formado en el Inter. El legionario uzbeko, que se ha consolidado en el equipo titular en los últimos partidos, destacó que es amigo cercano de su colega italiano, pero que el calendario apretado ofrece a ambos mucho tiempo de juego y oportunidades.

«El ritmo europeo de 3 días, la amistad con Zanotti y los beneficios de la competencia»: 5 puntos clave

Los hechos más importantes sobre la entrevista de Behruzbek Karimov y su carrera en Suiza:

  • Alta intensidad en Suiza: El jugador declaró que el calendario europeo es muy denso, con partidos regulares cada 3-4 días, lo que tiene un impacto positivo en su condición física;

  • Respuesta práctica a las opiniones de Cannavaro: Afirmó que no hay dificultades relacionadas con el alto ritmo y las cargas físicas en el Lugano;

  • Competencia sana con Mattia Zanotti: Aunque juega en la misma posición que el defensa italiano, reveló que su relación es sincera y amistosa;

  • Ventaja en el equipo titular: En las últimas jornadas, el legionario uzbeko ha dejado en el banquillo a su experimentado rival y ha comenzado a ser titular regularmente;

  • Suficientes oportunidades para ambos jugadores: Debido a la cantidad de competiciones, ambos laterales están obteniendo suficiente tiempo de juego.

Análisis de la competencia entre Behruzbek Karimov y Mattia Zanotti en el Lugano

Situación del jugador uzbeko en el campeonato europeo, entorno competitivo y análisis del calendario:

Criterios de análisis y parámetros

Behruzbek Karimov (Uzbekistán)

Mattia Zanotti (Italia)

Estatus del club y la competición

Lugano (Superliga suiza, Liga Conferencia)

Lugano (Superliga suiza, escuela italiana)

Posición en el campo y rol

Lateral derecho

Lateral derecho

Relación entre los competidores

«Somos amigos, no hay nada negativo entre nosotros»

Entrena entendiendo la competencia

Tendencia en los últimos partidos

Mejora partido a partido, ganándose el puesto titular

Pierde su estatus de titular indiscutible, sujeto a rotación

Calendario y carga física

Totalmente adaptado al ritmo de juego cada 3-4 días

Obtiene suficiente tiempo de juego gracias a la densidad del calendario

Fabio Cannavaro respuesta a las opiniones

Considera la intensidad del fútbol europeo como algo natural

Preparado bajo estándares europeos

Experticia en fútbol y adaptación táctica: ¿Por qué el éxito de Karimov en la competencia es un gran logro?

Conclusiones del experto:

En su opinión, ¿podrá Behruzbek Karimov, gracias a su juego estable y productivo en el Lugano, llegar pronto a una de las cinco grandes ligas europeas (Italia, Alemania o Inglaterra)? ¿En qué deberían centrarse más los clubes uzbekos para resolver el problema del bajo ritmo en los campeonatos locales que señaló Cannavaro? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis exclusivo sobre los éxitos de nuestro compatriota en Suiza con todos los amantes del fútbol!

Behruzbek KarimovLuganoMattia ZanottiSuperliga suizaFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Cascada de regates y pase magistral»: Behruz Karimov, de 19 años, vuelve a brillar en Suiza«Cascada de regates y pase magistral»: Behruz Karimov, de 19 años, vuelve a brillar en Suiza22 septiembre 06:40Victoria 4-0 del Lugano a domicilio y asistencia de Karimov: el líder suizo es imparable (vídeo)Victoria 4-0 del Lugano a domicilio y asistencia de Karimov: el líder suizo es imparable (vídeo)20 septiembre 22:07Behruz Karimov anota su primer gol: el Lugano aplasta a su rival 4-1Behruz Karimov anota su primer gol: el Lugano aplasta a su rival 4-117 septiembre 20:02Behruz Karimov jugó 90 minutos: el thriller 2-2 entre Lugano y Young BoysBehruz Karimov jugó 90 minutos: el thriller 2-2 entre Lugano y Young Boys13 septiembre 00:55Desde 5.000 dólares: Behruz Karimov premió a sus entrenadores antes de marcharse a EuropaDesde 5.000 dólares: Behruz Karimov premió a sus entrenadores antes de marcharse a Europa21 agosto 19:35Todos los resultados de los play-offs de la Conference LeagueTodos los resultados de los play-offs de la Conference League21 agosto 06:08
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov