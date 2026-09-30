El talentoso lateral de la selección nacional de Uzbekistán y jugador del club Lugano, representante de la Superliga suiza, Behruzbek Karimov, habló abiertamente con los periodistas sobre su carrera en el fútbol europeo, las cargas físicas y la intensa lucha por un puesto en el once inicial. El joven defensa Fabio Cannavarocomentó sobre las opiniones acerca de la baja intensidad en los campeonatos locales, señalando que en Suiza los partidos se juegan cada 3 o 4 días y que en el Lugano no hay ningún problema con la preparación física.

También aclaró la competencia por su puesto con su principal rival, el experimentado italiano Mattia Zanotti, formado en el Inter. El legionario uzbeko, que se ha consolidado en el equipo titular en los últimos partidos, destacó que es amigo cercano de su colega italiano, pero que el calendario apretado ofrece a ambos mucho tiempo de juego y oportunidades.

«El ritmo europeo de 3 días, la amistad con Zanotti y los beneficios de la competencia»: 5 puntos clave

Los hechos más importantes sobre la entrevista de Behruzbek Karimov y su carrera en Suiza:

Alta intensidad en Suiza: El jugador declaró que el calendario europeo es muy denso, con partidos regulares cada 3-4 días, lo que tiene un impacto positivo en su condición física;

Respuesta práctica a las opiniones de Cannavaro: Afirmó que no hay dificultades relacionadas con el alto ritmo y las cargas físicas en el Lugano;

Competencia sana con Mattia Zanotti: Aunque juega en la misma posición que el defensa italiano, reveló que su relación es sincera y amistosa;

Ventaja en el equipo titular: En las últimas jornadas, el legionario uzbeko ha dejado en el banquillo a su experimentado rival y ha comenzado a ser titular regularmente;

Suficientes oportunidades para ambos jugadores: Debido a la cantidad de competiciones, ambos laterales están obteniendo suficiente tiempo de juego.

Análisis de la competencia entre Behruzbek Karimov y Mattia Zanotti en el Lugano

Situación del jugador uzbeko en el campeonato europeo, entorno competitivo y análisis del calendario:

Criterios de análisis y parámetros Behruzbek Karimov (Uzbekistán) Mattia Zanotti (Italia) Estatus del club y la competición Lugano (Superliga suiza, Liga Conferencia) Lugano (Superliga suiza, escuela italiana) Posición en el campo y rol Lateral derecho Lateral derecho Relación entre los competidores «Somos amigos, no hay nada negativo entre nosotros» Entrena entendiendo la competencia Tendencia en los últimos partidos Mejora partido a partido, ganándose el puesto titular Pierde su estatus de titular indiscutible, sujeto a rotación Calendario y carga física Totalmente adaptado al ritmo de juego cada 3-4 días Obtiene suficiente tiempo de juego gracias a la densidad del calendario Fabio Cannavaro respuesta a las opiniones Considera la intensidad del fútbol europeo como algo natural Preparado bajo estándares europeos

Experticia en fútbol y adaptación táctica: ¿Por qué el éxito de Karimov en la competencia es un gran logro?

Conclusiones del experto:

«Victoria sobre la escuela defensiva italiana»: Mattia Zanotti proviene del sistema de la academia del Inter, un jugador tácticamente bien formado; el hecho de que el joven defensa uzbeko no pierda ante tal rival, sino que empiece a superarlo, demuestra la capacidad de aprendizaje rápido y la disciplina militar de Karimov;

«El régimen de partidos cada 3-4 días» — factor de crecimiento profesional: Para la mayoría de los jugadores que pasan directamente de la Superliga de Uzbekistán a Europa, jugar dos partidos por semana es un golpe duro; pero la adaptación sin quejas de Behruzbek demuestra su alto nivel de preparación funcional y su estricto cumplimiento de un estilo de vida profesional;n/a

Un escudo sólido para la selección nacional: Ante los partidos cruciales de clasificación para la Copa del Mundo, contar con un lateral derecho que entrena cada tres días en campos europeos y está acostumbrado a una alta intensidad es una ventaja estratégica enorme para el seleccionador de Uzbekistán.

En su opinión, ¿podrá Behruzbek Karimov, gracias a su juego estable y productivo en el Lugano, llegar pronto a una de las cinco grandes ligas europeas (Italia, Alemania o Inglaterra)? ¿En qué deberían centrarse más los clubes uzbekos para resolver el problema del bajo ritmo en los campeonatos locales que señaló Cannavaro? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis exclusivo sobre los éxitos de nuestro compatriota en Suiza con todos los amantes del fútbol!