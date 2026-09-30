Tokio registra un récord histórico tras 35 días de lluvia

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Tokio registra un récord histórico tras 35 días de lluvia

En la capital japonesa, Tokio, las precipitaciones han durado casi cinco semanas, rompiendo un récord en la historia de las observaciones meteorológicas.

Se ha informado que el centro de la ciudad ha registrado lluvias diarias durante 35 días. Este es el periodo de lluvia ininterrumpida más largo registrado desde 1886. El récord anterior era de 33 días en 2019.

Durante los primeros 28 días de septiembre, cayeron 629 milímetros de lluvia en el centro de Tokio. Esto es casi tres veces el promedio habitual para el mes de septiembre. Asimismo, el volumen mensual de precipitaciones se acercó al récord histórico de 670,9 milímetros registrado en 1958.

Los expertos indicaron que las lluvias prolongadas fueron causadas por la persistencia de un frente lluvioso otoñal, zonas de baja presión y la llegada sucesiva de tifones.

Debido a las precipitaciones, los días soleados también disminuyeron drásticamente en Tokio. Durante todo septiembre, el centro de la ciudad recibió solo 45,8 horas de luz solar.

El fenómeno también ha afectado a la agricultura. Las fuertes lluvias dañaron los cultivos en algunas regiones, ejerciendo presión sobre los precios de los productos.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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