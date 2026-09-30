Manchester City declarado culpable de irregularidades financieras

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Manchester City declarado culpable de irregularidades financieras

Uno de los casos más grandes y sensacionales del fútbol inglés en los últimos años se acerca a su resolución. Tras ocho años de investigaciones, una comisión independiente declaró al Manchester City culpable de graves violaciones de las normas financieras. Según un comunicado de la Premier League, los «Citizens» falsificaron deliberadamente sus informes financieros y se negaron a cooperar con los organismos de control durante nueve temporadas, desde la 2009-2010 hasta la 2017-2018. Así lo informa Goal.com .

Según la información difundida por el Daily Mail, la conclusión de la comisión independiente revela que el club utilizó contratos «falsos» para aumentar artificialmente sus ingresos y reducir sus gastos. Se destaca que, a través de estas maniobras financieras, el club ocultó más de 900 millones de libras esterlinas y engañó a los auditores. Esta firme decisión se considera un paso histórico para garantizar la equidad financiera en el fútbol inglés.

Respuesta del club y proceso de apelación

La dirección del Manchester City, por su parte, rechaza categóricamente todas las acusaciones y mantiene su inocencia. El director ejecutivo del club, Ferran Soriano, ha confirmado oficialmente que se presentará una apelación contra esta decisión. De acuerdo con las normas de la Premier League, existen plazos estrictos para presentar la apelación, y los abogados del club se están preparando seriamente para este proceso.

De acuerdo con los procedimientos, el proceso de apelación debe concluir en plazos muy cortos. En particular, las audiencias no deben exceder los cinco días y deben finalizar dentro de las doce semanas posteriores a la decisión inicial. Además, el volumen de las declaraciones de testigos y expertos está limitado a 30 páginas.

Consecuencias futuras e incertidumbres

El proceso de formación de la nueva comisión será la primera prueba de la apelación. El presidente de la comisión actual debe informar a las partes sobre los candidatos lo antes posible, y el club debe presentar sus objeciones en un plazo de dos días hábiles. El resultado de este caso tendrá un impacto significativo no solo en el futuro del Manchester City, sino también en todo el sistema jurídico y financiero del fútbol europeo.

Por ahora, el futuro del club, las posibles sanciones y las cuestiones de compensación oficial siguen siendo inciertos. Los expertos señalan que este caso se ha convertido en uno de los procesos legales más largos y controvertidos del mundo del fútbol. Los aficionados del equipo siguen de cerca cómo su club favorito superará estas graves acusaciones financieras.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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