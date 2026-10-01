Batalla por la corona mundial: ¿por qué la élite del ajedrez considera a Sindarov favorito frente a Gukesh?
El evento más esperado e importante del mundo del ajedrez en 2026, el encuentro por la corona mundial entre el actual campeón del mundo Gukesh Dommaraju y el aspirante Javokhir Sindarov, se acerca. Antes de este histórico enfrentamiento en Ginebra, los mejores grandes maestros, expertos reconocidos y famosos blogueros de ajedrez compartieron sus pronósticos.
UzChess informa que, según rookreview.com y las conclusiones de 18 expertos influyentes recopiladas por la plataforma analítica, la ventaja está, inesperadamente, del lado del representante de Uzbekistán:
10 expertos — consideran a Javokhir Sindarov como el principal favorito del próximo encuentro.
6 especialistas — han evaluado las posibilidades de ambos jóvenes prodigios como iguales (50/50).
Solo 2 personas — han expresado su confianza en la victoria del campeón indio actual, Gukesh.
Carlsen elige a Sindarov, mientras que Nakamura apoya a Gukesh
El múltiple campeón mundial de ajedrez y número uno del planeta Magnus Carlsen ha declarado abiertamente que espera el éxito de Sindarov. La estrella noruega calificó el juego del gran maestro uzbeko como más completo y estable en todos los aspectos.
Habiendo disputado dos veces el encuentro por la corona mundial, Ian Nepomniachtchi evaluó las posibilidades en 65:35, mientras que el fuerte gran maestro ruso Vladislav Artemiev estimó la relación en 60:40 a favor de Sindarov. Asimismo, el gran maestro Aleksandr Shimanov incluso indicó las posibilidades de Sindarov en 100% , mientras que Luke McShane y Andrey Esipenko también reconocieron a Javokhir como el «favorito claro».
Por el contrario, el representante de EE. UU. Hikaru Nakamura calificó a Gukesh como el favorito absoluto (100%), subrayando que si el campeón actual logra superar la presión psicológica, podría no dejar ninguna oportunidad a su rival. El representante bielorruso Denis Lazavik también formó parte de los pocos expertos que se pusieron del lado de Gukesh.
Tabla completa de opiniones y evaluaciones de los expertos:
Fecha
Experto
Gukesh
Sindarov
14.09.2026
Magnus Carlsen (Noruega)
—
Favorito
10.09.2026
Maxime Vachier-Lagrave (Francia)
50%
50%
08.09.2026
Ian Nepomniachtchi (FIDE)
35%
65%
27.08.2026
Vladislav Artemiev (FIDE)
40%
60%
10.08.2026
Jan-Krzysztof Duda (Polonia)
—
Favorito
01.08.2026
Dina Belenkaya (FIDE)
20%
80%
01.08.2026
Mike Klein (EE. UU.)
50%
50%
30.07.2026
Luke McShane (Inglaterra)
—
Favorito claro
25.07.2026
Anish Giri (Países Bajos)
50%
50%
22.07.2026
Hans Niemann (EE. UU.)
50%
50%
17.07.2026
Aleksandr Shimanov (FIDE)
0%
100%
09.06.2026
Pravin Thipsay (India)
50%
50%
28.05.2026
Denis Lazavik (Bielorrusia)
Favorito
—
22.05.2026
Andrey Esipenko (FIDE)
—
Favorito claro
21.05.2026
Faustino Oro (Argentina)
—
Favorito
14.05.2026
Levy Rozman (GothamChess) (EE. UU.)
45%
55%
01.05.2026
Vincent Keymer (Alemania)
50%
50%
16.04.2026
Hikaru Nakamura (EE. UU.)
100%
0%
¿Cuándo y dónde tendrá lugar el encuentro por la corona?
El encuentro por el Campeonato Mundial de la FIDE entre Gukesh Dommaraju y Javokhir Sindarov del 22 de noviembre al 12 de diciembre tendrá lugar en Ginebra, Suiza.
De acuerdo con el reglamento, la primera partida clásica comenzará el 24 de noviembre . El hecho de que la mayoría de los expertos en ajedrez den la ventaja a nuestro compatriota ha aumentado el interés y la intriga antes del encuentro a un nivel sin precedentes.
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