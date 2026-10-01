Batalla por la corona mundial: ¿por qué la élite del ajedrez considera a Sindarov favorito frente a Gukesh?

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Batalla por la corona mundial: ¿por qué la élite del ajedrez considera a Sindarov favorito frente a Gukesh?

El evento más esperado e importante del mundo del ajedrez en 2026, el encuentro por la corona mundial entre el actual campeón del mundo Gukesh Dommaraju y el aspirante Javokhir Sindarov, se acerca. Antes de este histórico enfrentamiento en Ginebra, los mejores grandes maestros, expertos reconocidos y famosos blogueros de ajedrez compartieron sus pronósticos.

UzChess informa que, según rookreview.com y las conclusiones de 18 expertos influyentes recopiladas por la plataforma analítica, la ventaja está, inesperadamente, del lado del representante de Uzbekistán:

  • 10 expertos — consideran a Javokhir Sindarov como el principal favorito del próximo encuentro.

  • 6 especialistas — han evaluado las posibilidades de ambos jóvenes prodigios como iguales (50/50).

  • Solo 2 personas — han expresado su confianza en la victoria del campeón indio actual, Gukesh.

Carlsen elige a Sindarov, mientras que Nakamura apoya a Gukesh

El múltiple campeón mundial de ajedrez y número uno del planeta Magnus Carlsen ha declarado abiertamente que espera el éxito de Sindarov. La estrella noruega calificó el juego del gran maestro uzbeko como más completo y estable en todos los aspectos.

Habiendo disputado dos veces el encuentro por la corona mundial, Ian Nepomniachtchi evaluó las posibilidades en 65:35, mientras que el fuerte gran maestro ruso Vladislav Artemiev estimó la relación en 60:40 a favor de Sindarov. Asimismo, el gran maestro Aleksandr Shimanov incluso indicó las posibilidades de Sindarov en 100% , mientras que Luke McShane y Andrey Esipenko también reconocieron a Javokhir como el «favorito claro».

Por el contrario, el representante de EE. UU. Hikaru Nakamura calificó a Gukesh como el favorito absoluto (100%), subrayando que si el campeón actual logra superar la presión psicológica, podría no dejar ninguna oportunidad a su rival. El representante bielorruso Denis Lazavik también formó parte de los pocos expertos que se pusieron del lado de Gukesh.

Tabla completa de opiniones y evaluaciones de los expertos:

Fecha

Experto

Gukesh

Sindarov

14.09.2026

Magnus Carlsen (Noruega)

Favorito

10.09.2026

Maxime Vachier-Lagrave (Francia)

50%

50%

08.09.2026

Ian Nepomniachtchi (FIDE)

35%

65%

27.08.2026

Vladislav Artemiev (FIDE)

40%

60%

10.08.2026

Jan-Krzysztof Duda (Polonia)

Favorito

01.08.2026

Dina Belenkaya (FIDE)

20%

80%

01.08.2026

Mike Klein (EE. UU.)

50%

50%

30.07.2026

Luke McShane (Inglaterra)

Favorito claro

25.07.2026

Anish Giri (Países Bajos)

50%

50%

22.07.2026

Hans Niemann (EE. UU.)

50%

50%

17.07.2026

Aleksandr Shimanov (FIDE)

0%

100%

09.06.2026

Pravin Thipsay (India)

50%

50%

28.05.2026

Denis Lazavik (Bielorrusia)

Favorito

22.05.2026

Andrey Esipenko (FIDE)

Favorito claro

21.05.2026

Faustino Oro (Argentina)

Favorito

14.05.2026

Levy Rozman (GothamChess) (EE. UU.)

45%

55%

01.05.2026

Vincent Keymer (Alemania)

50%

50%

16.04.2026

Hikaru Nakamura (EE. UU.)

100%

0%

¿Cuándo y dónde tendrá lugar el encuentro por la corona?

El encuentro por el Campeonato Mundial de la FIDE entre Gukesh Dommaraju y Javokhir Sindarov del 22 de noviembre al 12 de diciembre tendrá lugar en Ginebra, Suiza.

De acuerdo con el reglamento, la primera partida clásica comenzará el 24 de noviembre . El hecho de que la mayoría de los expertos en ajedrez den la ventaja a nuestro compatriota ha aumentado el interés y la intriga antes del encuentro a un nivel sin precedentes.

Gukesh DommarajuJavokhir SindarovCorona mundialFIDEAjedrez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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