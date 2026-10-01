Batalla por la corona mundial: ¿por qué la élite del ajedrez considera a Sindarov favorito frente a Gukesh?

El evento más esperado e importante del mundo del ajedrez en 2026, el encuentro por la corona mundial entre el actual campeón del mundo Gukesh Dommaraju y el aspirante Javokhir Sindarov, se acerca. Antes de este histórico enfrentamiento en Ginebra, los mejores grandes maestros, expertos reconocidos y famosos blogueros de ajedrez compartieron sus pronósticos.

UzChess informa que, según rookreview.com y las conclusiones de 18 expertos influyentes recopiladas por la plataforma analítica, la ventaja está, inesperadamente, del lado del representante de Uzbekistán:

10 expertos — consideran a Javokhir Sindarov como el principal favorito del próximo encuentro.

6 especialistas — han evaluado las posibilidades de ambos jóvenes prodigios como iguales (50/50).

Solo 2 personas — han expresado su confianza en la victoria del campeón indio actual, Gukesh.

Carlsen elige a Sindarov, mientras que Nakamura apoya a Gukesh

El múltiple campeón mundial de ajedrez y número uno del planeta Magnus Carlsen ha declarado abiertamente que espera el éxito de Sindarov. La estrella noruega calificó el juego del gran maestro uzbeko como más completo y estable en todos los aspectos.

Habiendo disputado dos veces el encuentro por la corona mundial, Ian Nepomniachtchi evaluó las posibilidades en 65:35, mientras que el fuerte gran maestro ruso Vladislav Artemiev estimó la relación en 60:40 a favor de Sindarov. Asimismo, el gran maestro Aleksandr Shimanov incluso indicó las posibilidades de Sindarov en 100% , mientras que Luke McShane y Andrey Esipenko también reconocieron a Javokhir como el «favorito claro».

Por el contrario, el representante de EE. UU. Hikaru Nakamura calificó a Gukesh como el favorito absoluto (100%), subrayando que si el campeón actual logra superar la presión psicológica, podría no dejar ninguna oportunidad a su rival. El representante bielorruso Denis Lazavik también formó parte de los pocos expertos que se pusieron del lado de Gukesh.

Tabla completa de opiniones y evaluaciones de los expertos:

Fecha Experto Gukesh Sindarov 14.09.2026 Magnus Carlsen (Noruega) — Favorito 10.09.2026 Maxime Vachier-Lagrave (Francia) 50% 50% 08.09.2026 Ian Nepomniachtchi (FIDE) 35% 65% 27.08.2026 Vladislav Artemiev (FIDE) 40% 60% 10.08.2026 Jan-Krzysztof Duda (Polonia) — Favorito 01.08.2026 Dina Belenkaya (FIDE) 20% 80% 01.08.2026 Mike Klein (EE. UU.) 50% 50% 30.07.2026 Luke McShane (Inglaterra) — Favorito claro 25.07.2026 Anish Giri (Países Bajos) 50% 50% 22.07.2026 Hans Niemann (EE. UU.) 50% 50% 17.07.2026 Aleksandr Shimanov (FIDE) 0% 100% 09.06.2026 Pravin Thipsay (India) 50% 50% 28.05.2026 Denis Lazavik (Bielorrusia) Favorito — 22.05.2026 Andrey Esipenko (FIDE) — Favorito claro 21.05.2026 Faustino Oro (Argentina) — Favorito 14.05.2026 Levy Rozman (GothamChess) (EE. UU.) 45% 55% 01.05.2026 Vincent Keymer (Alemania) 50% 50% 16.04.2026 Hikaru Nakamura (EE. UU.) 100% 0%

¿Cuándo y dónde tendrá lugar el encuentro por la corona?

El encuentro por el Campeonato Mundial de la FIDE entre Gukesh Dommaraju y Javokhir Sindarov del 22 de noviembre al 12 de diciembre tendrá lugar en Ginebra, Suiza.

De acuerdo con el reglamento, la primera partida clásica comenzará el 24 de noviembre . El hecho de que la mayoría de los expertos en ajedrez den la ventaja a nuestro compatriota ha aumentado el interés y la intriga antes del encuentro a un nivel sin precedentes.