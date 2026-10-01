En Australia, una mujer fue operada por error tras ser confundida con otra paciente

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En Australia, una mujer fue operada por error tras ser confundida con otra paciente

En Melbourne, Australia, una mujer de 69 años habría sido sometida a una cirugía no prevista tras ser confundida con otra paciente en un hospital. Se ha iniciado una investigación oficial sobre el incidente.

Debra Buchanan acudió al Joan Kirner Women's and Children's Hospital, en el oeste de Melbourne, el 23 de enero de 2026, para un procedimiento quirúrgico menor. Su objetivo era extirpar una lesión cutánea relacionada con un cáncer pélvico.

Sin embargo, según su abogada, al despertar de la anestesia, Buchanan descubrió que no le habían realizado el procedimiento planificado, sino una cirugía destinada a otra paciente. Como resultado, se informa que le ha quedado una cicatriz permanente.

Se supo que, tras la operación, la mujer descubrió que la lesión cancerosa que debía ser extirpada seguía allí. Posteriormente, tuvo que volver a operarse para recibir el tratamiento originalmente previsto.

La abogada de Buchanan, Erin Monsalve Fearn, afirmó que el incidente podría indicar que una serie de medidas de control destinadas a garantizar la seguridad del paciente no funcionaron o no se llevaron a cabo. Indicó que su cliente está solicitando una indemnización por los daños sufridos.

El gobierno del estado de Victoria confirmó que el incidente está siendo investigado por Safer Care Victoria. Por su parte, Western Health declaró que no puede comentar casos individuales debido a la confidencialidad de los pacientes, pero que garantizará un enfoque abierto y transparente durante la investigación.

Hasta el momento, no se han publicado los resultados finales de la investigación sobre el incidente.

Debra BuchananJoan Kirner Women's and Children's HospitalSafer Care VictoriaWestern HealthAustralia
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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