Han concluido las intensas competiciones del undécimo día de los Juegos Asiáticos de verano que se celebran en Japón. La delegación deportiva de Uzbekistán ha cerrado esta jornada con éxito, manteniendo firmemente su posición entre las cuatro mejores naciones del continente en el medallero.

Uzbekistán suma 54 medallas

Los representantes uzbekos siguen mostrando resultados estables a lo largo de la competición, para alegría de sus aficionados. Al final del undécimo día, el número total de medallas en el medallero de la delegación alcanzó las 54:

Oro: 16

Plata: 19

Bronce: 19

Gracias a este alto rendimiento, nuestros atletas ocupan el 4º puesto en la clasificación general, superando a numerosos y fuertes competidores.

El trío de cabeza y los perseguidores

La competencia es intensa en la parte alta del medallero:

China mantiene el liderazgo absoluto en la clasificación general con 151 medallas de oro, 67 de plata y 59 de bronce (277 en total).

Anfitrión Japón ocupa el segundo lugar con 50 medallas de oro, 77 de plata y 73 de bronce (200 en total).

Corea del Sur completa el trío de cabeza con 24 medallas de oro, 30 de plata y 49 de bronce (103 en total).

El equipo de Tailandia cierra el top 5 con 12 medallas de oro. Le siguen Irán (11 oro), Baréin (11 oro), India (10 oro) y Kazajistán (9 oro). Corea del Norte cierra el top 10 con 7 medallas de oro.

Medallero — TOP 20 (Resultados del 11º día):

Puesto País Oro Plata Bronce Total 1 China 151 67 59 277 2 Japón 50 77 73 200 3 Corea del Sur 24 30 49 103 4 Uzbekistán 16 19 19 54 5 Tailandia 12 10 12 34 6 Irán 11 16 12 39 7 Baréin 11 5 5 21 8 India 10 21 29 60 9 Kazajistán 9 16 31 56 10 Corea del Norte 7 6 7 20 11 Malasia 6 5 12 23 12 Hong Kong 5 12 18 35 13 Indonesia 4 7 20 31 14 Kuwait 4 1 4 9 15 China Taipéi 3 10 26 39 16 Catar 3 6 4 13 17 Filipinas 3 3 12 18 18 Singapur 2 6 3 11 19 Tayikistán 2 3 5 10 20 Vietnam 2 1 18 21

Se esperan más finales importantes y competiciones por medallas con la participación de nuestros compatriotas en los próximos días de los Juegos Asiáticos. ¡Deseamos mucha suerte a nuestros atletas en las próximas pruebas!