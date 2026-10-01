Juegos Asiáticos: Uzbekistán ocupa el 4º lugar tras 11 días

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Juegos Asiáticos: Uzbekistán ocupa el 4º lugar tras 11 días

Han concluido las intensas competiciones del undécimo día de los Juegos Asiáticos de verano que se celebran en Japón. La delegación deportiva de Uzbekistán ha cerrado esta jornada con éxito, manteniendo firmemente su posición entre las cuatro mejores naciones del continente en el medallero.

Uzbekistán suma 54 medallas

Los representantes uzbekos siguen mostrando resultados estables a lo largo de la competición, para alegría de sus aficionados. Al final del undécimo día, el número total de medallas en el medallero de la delegación alcanzó las 54:

  • Oro: 16

  • Plata: 19

  • Bronce: 19

Gracias a este alto rendimiento, nuestros atletas ocupan el 4º puesto en la clasificación general, superando a numerosos y fuertes competidores.

El trío de cabeza y los perseguidores

La competencia es intensa en la parte alta del medallero:

  • China mantiene el liderazgo absoluto en la clasificación general con 151 medallas de oro, 67 de plata y 59 de bronce (277 en total).

  • Anfitrión Japón ocupa el segundo lugar con 50 medallas de oro, 77 de plata y 73 de bronce (200 en total).

  • Corea del Sur completa el trío de cabeza con 24 medallas de oro, 30 de plata y 49 de bronce (103 en total).

El equipo de Tailandia cierra el top 5 con 12 medallas de oro. Le siguen Irán (11 oro), Baréin (11 oro), India (10 oro) y Kazajistán (9 oro). Corea del Norte cierra el top 10 con 7 medallas de oro.

Medallero — TOP 20 (Resultados del 11º día):

Puesto

País

Oro

Plata

Bronce

Total

1

China

151

67

59

277

2

Japón

50

77

73

200

3

Corea del Sur

24

30

49

103

4

Uzbekistán

16

19

19

54

5

Tailandia

12

10

12

34

6

Irán

11

16

12

39

7

Baréin

11

5

5

21

8

India

10

21

29

60

9

Kazajistán

9

16

31

56

10

Corea del Norte

7

6

7

20

11

Malasia

6

5

12

23

12

Hong Kong

5

12

18

35

13

Indonesia

4

7

20

31

14

Kuwait

4

1

4

9

15

China Taipéi

3

10

26

39

16

Catar

3

6

4

13

17

Filipinas

3

3

12

18

18

Singapur

2

6

3

11

19

Tayikistán

2

3

5

10

20

Vietnam

2

1

18

21

Se esperan más finales importantes y competiciones por medallas con la participación de nuestros compatriotas en los próximos días de los Juegos Asiáticos. ¡Deseamos mucha suerte a nuestros atletas en las próximas pruebas!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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