Detectado un nuevo defecto en los altavoces del iPhone 18 Pro y Pro Max

Los propietarios de los últimos modelos insignia de Apple, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, se enfrentan a un nuevo problema técnico. Según ixbt.com, los usuarios se quejan de ruidos extraños provenientes de los altavoces del dispositivo: crujidos, zumbidos y chasquidos aleatorios. Esta situación causa molestias diarias, dificultando las llamadas importantes y el consumo de contenido multimedia. Así lo informa Ixbt.com señala .

Según las observaciones de expertos y usuarios afectados, este fallo se manifiesta principalmente en el altavoz superior utilizado para las llamadas, y no en el altavoz principal. La naturaleza del problema varía; algunos propietarios notan sonidos extraños casi continuamente, mientras que otros solo perciben el defecto durante acciones específicas.

Condiciones de aparición del fallo

Basándose en los informes de los usuarios en redes sociales y foros, los chasquidos son claramente perceptibles en las siguientes situaciones:

al abrir aplicaciones o navegar por páginas web;

al recibir notificaciones o al abrir el teclado;

durante llamadas realizadas a través de la red móvil;

al activar/desactivar el modo avión o al cambiar bruscamente el brillo de la pantalla.

La característica común de estos casos es que se repiten regularmente, limitando el uso pleno del smartphone y generando un descontento legítimo entre los compradores.

Las actualizaciones de software no ayudan

Para resolver la situación, Apple había lanzado previamente la actualización iOS 27.0.1 para solucionar un problema de reinicio causado por un error de Face ID. Sin embargo, muchos usuarios afirman que este paquete de software no ha resuelto el problema de los chasquidos en los altavoces.

Algunos compradores han entregado su dispositivo defectuoso en centros de servicio oficiales para un reemplazo bajo garantía. Desafortunadamente, se ha descubierto que los nuevos smartphones recibidos presentan exactamente el mismo problema de sonido. Esto indica que el alcance del problema podría ser mayor de lo esperado.

Medidas futuras e incertidumbre

Actualmente, Apple aún no ha reconocido oficialmente la existencia de este fallo. Las causas del problema siguen siendo un misterio: se desconoce si se debe a un error de software o a un defecto de hardware.

Si el problema es de carácter software, es posible corregirlo mediante una próxima actualización de iOS. Sin embargo, si el problema reside en el hardware, esto podría requerir medidas más serias y posibles campañas de servicio. Los usuarios siguen esperando una declaración oficial.