Las jóvenes estrellas justifican la confianza: Argentina golea a Bolivia

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Las jóvenes estrellas justifican la confianza: Argentina golea a Bolivia

Los campeones vigentes han regresado con autoridad al fútbol internacional. La selección de Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, disputó su primer encuentro tras la Copa del Mundo en Córdoba, logrando una victoria contundente y brillante por 4-0 sobre Bolivia.

El encuentro fue de dominio absoluto para los locales. Dando oportunidad a varios jóvenes talentos, los pupilos de Scaloni controlaron el ritmo de principio a fin, sin dejar opciones al rival.

El brillo de Nico Paz y el nuevo gol de Lautaro

La atención se centró en los representantes de la nueva generación. Especialmente Nico Paz, quien fue titular y destacó con un juego brillante: el mediocampista de 20 años registró un gol y una asistencia.

El marcador se abrió apenas al minuto 19, cuando el goleador del equipo, Lautaro Martínez demostró una vez más su jerarquía. Diez minutos después, Nico Paz anotó el segundo tanto para consolidar la ventaja. En la segunda mitad, el defensa Cristian Romero y el delantero López, quien ingresó desde el banquillo, marcaron para sellar la goleada.

Detalles del partido amistoso:

  • Argentina — Bolivia 4-0

    1 de octubre, Córdoba.

  • Goles: Lautaro Martínez (19), Nico Paz (29), Cristian Romero (54), López (86).

Alineación de Argentina: Emiliano Martínez, Giay (Simón, 74), Cristian Romero (Balerdi, 56), Lisandro Martínez (Flores, 81), Vega, Palacios (Gómez, 81), Mac Allister (Ezequiel Fernández, 74), Nico Paz (Mastantuono, 56), Prestianni (Barco, 56), Julián Álvarez, Lautaro Martínez (López, 74).

Proceso de renovación

Scaloni brindó minutos a jóvenes talentos como Mastantuono, Prestianni, Barco y López. La combinación de líderes experimentados y sangre nueva demuestra una vez más que Argentina cuenta con la profundidad y el potencial necesario para el próximo ciclo internacional.

Lionel ScaloniNico PazLautaro MartínezArgentinaBolivia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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