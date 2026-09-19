¿En qué posición se encuentran los equipos de Uzbekistán tras la 3.ª ronda de la Olimpiada de Ajedrez?

En la Olimpiada de Ajedrez de la FIDE en Samarcanda, la lucha se intensifica mientras se perfila el grupo de líderes. Tras los resultados de la 3.ª ronda, de Uzbekistán el equipo nacional masculino principal ocupa el 4.º puesto en la clasificación mundial según los criterios de desempate, mientras que el equipo femenino se sitúa en una honorable 5.ª posición. En la ronda anterior, nuestros equipos principales lograron victorias cruciales por 3:1: Uzbekistán-1, liderado por Nodirbek Abdusattorov y Javohir Sindarov, derrotó a Austria, uno de los equipos europeos más fuertes, mientras que el equipo femenino principal triunfó sobre Indonesia.

Los equipos de reserva también entraron en disputas intensas: los equipos masculinos y femeninos «Uzbekistán-3» derrotaron a Marruecos (3,5:0,5) y Arabia Sauditapor amplios marcadores (4:0), mientras que nuestros segundos equipos perdieron por la mínima ante Alemania (1,5:2,5) y España (1:3). Ahora, en la 4.ª ronda que comienza hoy, a nuestros representantes les esperan pruebas intercontinentales difíciles: el equipo masculino se enfrentará a Turquía y el equipo femenino se medirá ante Argentina, un gigante sudamericano.

¿Hasta qué punto los 6 puntos acumulados tras 3 rondas aumentan las posibilidades de título de nuestros equipos y cómo cambiarán el liderazgo de la tabla los enfrentamientos de la 4.ª ronda?

«Victorias por 3:1 y todos los resultados de la 3.ª ronda»

Resultados completos de los equipos de Uzbekistán en la 3.ª ronda:

Hombres (Uzbekistán-1 — Austria 3:1): Nuestro equipo principal demostró maestría, derrotando a los representantes europeos y manteniendo el liderato con un pleno de puntos;

Hombres (Uzbekistán-2 — Alemania 1,5:2,5): Nuestro segundo equipo, compuesto por jóvenes, perdió por la mínima en una dura batalla contra los grandes maestros alemanes;

Hombres (Uzbekistán-3 — Marruecos 3,5:0,5): Nuestro tercer equipo logró una victoria amplia e indiscutible sobre los africanos;

Mujeres (Uzbekistán-1 — Indonesia 3:1): Nuestras chicas rompieron la resistencia del fuerte equipo asiático, cerrando la 3.ª ronda con una victoria;

Mujeres (Uzbekistán-2 — España 1:3): El segundo equipo femenino perdió puntos ante la experimentada escuela de ajedrez española;

Mujeres (Uzbekistán-3 — Arabia Saudita 4:0): El tercer equipo femenino ganó en todos los tableros, registrando un marcador «en blanco».

«TOP-10 y resultado absoluto de 6 puntos»: Situación en la tabla

Según la clasificación oficial de la FIDE tras la 3.ª ronda:

Torneo masculino (Uzbekistán — 4.º puesto): Nuestros representantes ocupan el cuarto lugar con 3 victorias en 3 juegos (6 puntos de encuentro, 10,5 puntos de partida y 26 de coeficiente), detrás de Rumania (1.º), Francia (2.º) y Polonia (3.º); China también comparte el 4.º-5.º puesto con nosotros;

Torneo femenino (Uzbekistán — 5.º puesto): Nuestras chicas se han consolidado en el 5.º puesto con 6 puntos de encuentro, 11 puntos de partida y 28 de coeficiente, detrás de EE. UU. (1.º), Rumania (2.º), India (3.º) y Polonia (4.º);

Densidad de favoritos: Todos los equipos del top 10 tienen el máximo de 6 puntos de encuentro, y las posiciones se determinan únicamente por los coeficientes de desempate (Sonneborn-Berger) y los puntos acumulados en las partidas.

«Turquía, Argentina y el derbi de Asia Central»: Los duelos candentes de la 4.ª ronda

Los rivales que esperan a nuestros representantes en la 4.ª ronda de hoy:

Hombres: Uzbekistán-1 — Turquía: Nuestro equipo principal jugará con blancas contra un equipo europeo en ascenso; Nueva Zelanda — Uzbekistán-2: Nuestro segundo equipo luchará contra los representantes de Oceanía; Uzbekistán-3 — Yemen: Nuestro tercer equipo será puesto a prueba por los ajedrecistas yemeníes;

Mujeres: Uzbekistán-1 — Argentina: Nuestro equipo femenino principal se enfrentará a las representantes de la famosa escuela sudamericana; Uzbekistán-2 — Kirguistán: En el derbi de Asia Central, se llevará a cabo un duelo crucial contra las chicas de la república vecina; Cuba — Uzbekistán-3: El tercer equipo femenino jugará contra el experimentado equipo de Cuba;



Se espera que los enfrentamientos de la 4.ª ronda en Samarcanda marquen un giro estratégico en el camino de los equipos de Uzbekistán hacia las medallas.

¿Crees que los equipos masculino y femenino de Uzbekistán podrán entrar en el TOP-3 y liderar la carrera por el título tras la 4.ª ronda de hoy? ¿Qué resultados esperas contra Turquía y Argentina? ¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte las noticias de esta histórica Olimpiada de Ajedrez en Samarcanda con todos los aficionados al deporte!