«La verdadera raíz del conflicto es conocida»: Jesus explica la razón del descontento de Ronaldo

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, tras el partido contra Noruega (2-1), Cristiano Ronaldo ha aclarado finalmente la tensa situación y los detalles de la reunión con el presidente de la federación.

Poco después de esta rueda de prensa, el capitán de 41 años abandonó urgentemente la concentración de la selección nacional.

«30 minutos de calentamiento, luego sin jugar»: La verdadera raíz del conflicto

Jesus subrayó que el descontento del delantero se debió a una decisión táctica durante el partido. El entrenador le recordó que ni siquiera las leyendas del fútbol mundial están por encima de las reglas:

«Le dije a Krish que no jugaría los dos próximos partidos contra Noruega y Dinamarca. Durante el partido, lo envié a calentar por si lo necesitaba. Al final, no lo hice entrar. Cualquier jugador que calienta durante 20 o 30 minutos y luego no entra al campo no estará contento. Especialmente Krish. Incluso si fuera Pelé o Maradona. ¿30 minutos de calentamiento y luego quedarse en el banquillo? Las reglas son así. Todos tienen los mismos derechos y decidí no hacerlo entrar».

La intervención del presidente de la federación y la charla tras bambalinas

El entrenador respondió así a las informaciones en la prensa sobre la llegada del presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, a la concentración:

Discusión obligatoria: El técnico declaró que se creó un problema de la nada, revelando haber dicho a Ronaldo: «Krish, se habla mucho de esto en Portugal, así que tenemos que discutirlo, pero no entiendo qué está pasando».

Las palabras previas de Ronaldo: El entrenador señaló que el delantero no cumplió su palabra: «Lo que discutimos fueron sus declaraciones en la rueda de prensa. Él dijo: “He venido aquí para que usted tome la decisión. Si quiere que juegue, jugaré. Si quiere que me quede en el banquillo, me quedaré en el banquillo”».

El papel del presidente: Se destacó que la visita del dirigente a la concentración fue natural, que vino a entender la situación ante el revuelo mediático y que el asunto se cerró tras la cena.

«Ningún jugador y ningún presidente puede cambiar mi decisión»

Ante la pregunta de los periodistas sobre si el entrenador le había prometido 30 minutos de juego a Ronaldo, Jorge Jesus respondió de forma firme e intransigente:

«Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Le dije al jugador que no participaría en el partido: “Te pongo en el banquillo. Si te necesito en los últimos 30 minutos, entrarás. Si no te necesito, no entrarás”. Ningún jugador puede obligarme a cambiar mi decisión. Ni él, ni nadie más en el fútbol. Ni siquiera un presidente. ¡Nunca, bajo ninguna circunstancia!»

Tras esta tensa comparecencia y las contundentes declaraciones del entrenador, Cristiano Ronaldo tomó la decisión de abandonar definitivamente la concentración de la selección nacional y no regresar.