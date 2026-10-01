Médicos amputaron por error la pierna sana de una paciente

En Ohio, Estados Unidos, estaba programada la amputación de la pierna cancerosa de una paciente. Sin embargo, se alega que durante la cirugía, los médicos amputaron por error su pierna sana.

Se informó que Sharon Jeks, de 74 años, acudió al «Selby General Hospital» en la ciudad de Marietta en septiembre de 2025 para una amputación de la pierna derecha por debajo de la rodilla. La operación estaba programada debido a un cáncer.

Sin embargo, según la demanda presentada ante el tribunal, durante el proceso quirúrgico, el personal médico amputó la pierna izquierda en lugar de la derecha. El abogado de Jeks, Brad Lane, afirmó que antes de la operación, los médicos habían marcado la pierna correcta. Se dice que incluso después de la intervención, la marca seguía presente en la pierna correcta.

La demanda también señala que, antes de la operación, se realizaron dos procesos especiales de «time-out» para verificar la seguridad del paciente. Estas revisiones se utilizan para reconfirmar al paciente, el tipo de operación y el lugar de la cirugía.

Posteriormente, Jeks tuvo que someterse a la amputación de su pierna derecha, la cual estaba originalmente programada. Debido a esto, perdió ambas piernas.

Jeks y su abogado han demandado al hospital y al personal médico involucrado en la operación, exigiendo una indemnización. La demanda registra lesiones físicas, discapacidad permanente, sufrimiento mental y otros daños.

La administración del hospital calificó el incidente como un «evento evitable». La institución admitió que no se siguieron los protocolos de seguridad establecidos durante la operación y comunicó que el personal responsable fue apartado de sus funciones. También se informó que el personal quirúrgico ha recibido reentrenamiento.

Hasta el momento, no se ha emitido una sentencia judicial definitiva sobre el caso.