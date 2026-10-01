Astrónomos descubren una radiogalaxia rara con cuatro generaciones de jets

Unos astrónomos han identificado la primera radiogalaxia en la que un agujero negro supermasivo ha experimentado cuatro periodos distintos de actividad. Según ixbt.com, este objeto raro llamado J023721.13−010528.5 se encuentra en el centro de un cúmulo de galaxias y tiene una longitud total de unos 3,9 millones de años luz. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Esta inmensa estructura de radio en forma de S es de gran importancia para la astrofísica moderna. Los científicos estiman que en el centro de la galaxia reside un agujero negro supermasivo con una masa de aproximadamente 2.280 millones de veces la del Sol. La actividad cíclica de objetos de tal magnitud es una clave esencial para comprender la evolución del Universo.

El secreto de la cuádruple actividad

La evidencia de esta actividad repetida se reveló a partir de datos registrados a diferentes frecuencias por los radiotelescopios uGMRT, MeerKAT y VLA. Se detectaron cuatro pares de zonas compactas de alta luminosidad de radio situadas simétricamente a ambos lados de la galaxia central.

La edad del plasma radiante sirvió como prueba principal. El espectro de radio se vuelve más pronunciado a medida que se aleja del núcleo, lo que indica el envejecimiento de los electrones. La edad radiativa varía desde los 4,5 millones de años en la zona S1 más cercana al núcleo hasta los 20,5 millones de años en la zona N4 más lejana.

La forma en S y su dinámica

Esta secuencia descarta la hipótesis de que todos los componentes sean acumulaciones aleatorias de plasma dentro de un solo jet. El sistema se interpretó como una quadruple-double radio galaxy (QDRG) con cuatro episodios de actividad sucesivos.

El estudio demostró que los jets no mantuvieron la misma dirección en cada ocasión. En comparación con el par interno N1–S1, los pares siguientes se desviaron 7°, 16° y 24° en sentido antihorario. Esta rotación gradual del eje es lo que generó la característica forma en S.

Los autores atribuyen esta geometría a la precesión del agujero negro central. La correlación observada entre la edad y la distancia en el sistema sugiere una disminución en la potencia de los jets o una reducción en la duración de las fases activas individuales.