Astrónomos descubren una radiogalaxia rara con cuatro generaciones de jets

·2·Tecnología
Astrónomos descubren una radiogalaxia rara con cuatro generaciones de jets

Unos astrónomos han identificado la primera radiogalaxia en la que un agujero negro supermasivo ha experimentado cuatro periodos distintos de actividad. Según ixbt.com, este objeto raro llamado J023721.13−010528.5 se encuentra en el centro de un cúmulo de galaxias y tiene una longitud total de unos 3,9 millones de años luz. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Esta inmensa estructura de radio en forma de S es de gran importancia para la astrofísica moderna. Los científicos estiman que en el centro de la galaxia reside un agujero negro supermasivo con una masa de aproximadamente 2.280 millones de veces la del Sol. La actividad cíclica de objetos de tal magnitud es una clave esencial para comprender la evolución del Universo.

El secreto de la cuádruple actividad

La evidencia de esta actividad repetida se reveló a partir de datos registrados a diferentes frecuencias por los radiotelescopios uGMRT, MeerKAT y VLA. Se detectaron cuatro pares de zonas compactas de alta luminosidad de radio situadas simétricamente a ambos lados de la galaxia central.

La edad del plasma radiante sirvió como prueba principal. El espectro de radio se vuelve más pronunciado a medida que se aleja del núcleo, lo que indica el envejecimiento de los electrones. La edad radiativa varía desde los 4,5 millones de años en la zona S1 más cercana al núcleo hasta los 20,5 millones de años en la zona N4 más lejana.

La forma en S y su dinámica

Esta secuencia descarta la hipótesis de que todos los componentes sean acumulaciones aleatorias de plasma dentro de un solo jet. El sistema se interpretó como una quadruple-double radio galaxy (QDRG) con cuatro episodios de actividad sucesivos.

El estudio demostró que los jets no mantuvieron la misma dirección en cada ocasión. En comparación con el par interno N1–S1, los pares siguientes se desviaron 7°, 16° y 24° en sentido antihorario. Esta rotación gradual del eje es lo que generó la característica forma en S.

Los autores atribuyen esta geometría a la precesión del agujero negro central. La correlación observada entre la edad y la distancia en el sistema sugiere una disminución en la potencia de los jets o una reducción en la duración de las fases activas individuales.

AstronomíaRadiogalaxiaAgujero negroUniversoDescubrimiento científico
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los astrónomos detectan el primer jet de un agujero negro de masa intermediaLos astrónomos detectan el primer jet de un agujero negro de masa intermedia6 agosto 18:51Descubierta una inmensa anomalía atmosférica decagonal en SaturnoDescubierta una inmensa anomalía atmosférica decagonal en Saturno3 septiembre 17:58Descubren un exoplaneta alrededor de la estrella más caliente de la historiaDescubren un exoplaneta alrededor de la estrella más caliente de la historiaAyer 23:21Primer microblazar descubierto en nuestra galaxia: su chorro apunta hacia la TierraPrimer microblazar descubierto en nuestra galaxia: su chorro apunta hacia la Tierra25 septiembre 12:57Betelgeuse resulta ser una estrella binariaBetelgeuse resulta ser una estrella binaria29 julio 21:54Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solarUn meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar5 septiembre 18:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27