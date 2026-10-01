Nueva actualización de seguridad para los flagships Samsung Galaxy S23

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Nueva actualización de seguridad para los flagships Samsung Galaxy S23

Samsung ha comenzado a distribuir una nueva actualización de software para su popular línea de smartphones insignia, el Samsung Galaxy S23. Según el insider @tarunvats33, esta actualización tiene como objetivo mejorar el nivel de seguridad de los dispositivos y se presentó inicialmente a los usuarios en el mercado de la India. Así lo informa Ixbt.com informa .

Como parte del proceso, se lanzaron versiones de firmware con los índices S918BXXSAFZI1, S918BOXMAFZI1 y S918BXXSAFZE1 para el modelo Samsung Galaxy S23 Ultra. El paquete de descarga tiene un tamaño de 562 MB y garantiza una mayor estabilidad del sistema.

Seguridad y características del software

Esta actualización adapta el nivel de seguridad del sistema operativo a los requisitos futuros, manteniendo las interfaces One UI y Android existentes en el dispositivo. Según la descripción de la actualización, el enfoque principal está en corregir las vulnerabilidades identificadas y fortalecer la protección general de los datos del usuario.

La compañía, siguiendo su tradición, distribuye las actualizaciones de software de forma gradual. Por lo tanto, el tiempo de llegada del paquete a los usuarios en diferentes países y regiones específicas puede variar según el modelo y la zona.

Cabe recordar que, hace poco, se informó que Samsung también comenzó a distribuir parches de seguridad para sus otros flagships avanzados, los modelos Samsung Galaxy S24 Ultra, en la región europea. Esto demuestra que el gigante coreano trabaja de manera sistemática en el soporte de sus dispositivos.

SamsungGalaxy S23TecnologíaActualizaciónSmartphone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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