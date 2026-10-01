Las ventas de iPhone 18 Pro y Pro Max aumentan drásticamente en el mercado chino

Según los resultados de la semana 38 de este año, los productos de Apple han recuperado el liderazgo en el mercado de smartphones de China. Según ixbt.com, durante este periodo, cuatro dispositivos del gigante tecnológico estadounidense se situaron entre los siete modelos más vendidos en el país. Así lo informa Ixbt.com.

Actualmente, el iPhone 18 Pro Max ocupa el primer lugar como el smartphone más popular en China. La segunda posición la ocupa su versión más pequeña, el iPhone 18 Pro. Estas cifras demuestran que la demanda de la nueva serie insignia es incluso superior a lo esperado.

Los dispositivos de la generación anterior siguen teniendo una alta demanda

Los resultados del ranking muestran que la llegada al mercado de los modelos de nueva generación no ha afectado negativamente a las ventas de los dispositivos presentados el año pasado. En particular, el iPhone 17 Pro Max mantiene el tercer lugar, mientras que el modelo estándar iPhone 17 ocupa la cuarta posición.

Los expertos señalan que es notable que, a pesar de la presentación de los nuevos flagships, los modelos iPhone 17 Pro Max y iPhone 17 no hayan perdido su popularidad entre los consumidores. Esta situación demuestra la gran confianza que tienen los usuarios en los dispositivos de generaciones anteriores dentro del ecosistema Apple.

Panorama competitivo general en el mercado chino

Las marcas locales también han logrado entrar con éxito en el top 10 de ventas del mercado chino . Entre ellos, el ranking incluye los siguientes dispositivos:

Huawei Enjoy 90 Pro Max

Honor Play 60A

iPhone 17 Pro

Honor X80 Pro Max

Huawei Pura X View

Huawei nova 16

En general, Apple ocupa cuatro de los diez primeros puestos, y dos de ellos pertenecen a la generación más reciente. Los lugares restantes se reparten entre los principales fabricantes chinos, Huawei y Honor.

Estos resultados de ventas confirman una vez más cómo reacciona el mercado chino a las tendencias tecnológicas globales y lo sólida que es la posición de la marca Apple en esta región.