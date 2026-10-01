Noche dramática en el aeropuerto: Jesus y Proença no pudieron evitar la salida de Ronaldo

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Noche dramática en el aeropuerto: Jesus y Proença no pudieron evitar la salida de Ronaldo

La polémica en torno a la selección nacional de Portugal toma un giro inesperado y dramático. Antes del crucial partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca, el capitán de 41 años abandonó la concentración. Cristiano RonaldoLa dirección del fútbol nacional luchó hasta el último minuto para intentar que regresara.

Según una información exclusiva del prestigioso diario español Marca el entrenador Jorge Jesus y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, se desplazaron personalmente al aeropuerto internacional de Copenhague tras los pasos de Ronaldo.

Un avión solitario y una decisión irrevocable

Según se informa, los jefes de la delegación instaron al delantero a permanecer a disposición de la selección y dejar de lado las diferencias. Sin embargo, a pesar de una tensa conversación cara a cara, Ronaldo se mantuvo firme en su postura y rechazó abiertamente volver al equipo:

  • Horario de vuelo: El avión privado de Ronaldo aterrizó en Copenhague aproximadamente a las 22:15 hora local.

  • Vuelo hacia Madrid: Tras las infructuosas negociaciones en el aeropuerto, a las 23:35 la aeronave despegó con el jugador a bordo rumbo a la capital española. Desde allí, se espera que el capitán viaje a Arabia Saudita.

Riesgo de 6 meses de sanción y división entre los aficionados

Tras este sonado desplante, el delantero estrella se enfrenta a graves consecuencias. Según el código disciplinario de la FPF, un jugador que abandona la concentración por voluntad propia puede ser suspendido de toda competición de uno a seis meses y sancionado con una multa económica.

Actualmente, la reacción del público está dividida:

  • Un grupo de aficionados recuerda los 20 años de servicio del capitán y considera una falta de respeto que el entrenador Jorge Jesus lo hiciera calentar 30 minutos sin darle minutos en el partido contra Noruega;

  • El otro bando subraya que el interés nacional y la disciplina de equipo están por encima de cualquier individuo, criticando abiertamente la salida de Ronaldo antes de un partido importante como una traición.

El hecho de que los ruegos de la directiva en el aeropuerto no dieran resultado hace casi inevitable la suposición de que el récord de 234 partidos y 146 goles de Ronaldo con la camiseta nacional podría terminar aquí.

Cristiano RonaldoFederación Portuguesa de FútbolDinamarcaLiga de NacionesFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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