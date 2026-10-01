Ante el Primer Ministro con la camisa ensangrentada: el fontanero común que salvó a un avión de Flydubai de una tragedia

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Ante el Primer Ministro con la camisa ensangrentada: el fontanero común que salvó a un avión de Flydubai de una tragedia

En ruta de Dubái a Tel Aviv, Flydubai los detalles de un aterrador incidente ocurrido a bordo de un avión de la aerolínea están captando la atención mundial. El ciudadano que salvó a los pasajeros de un accidente inevitable durante un ataque armado contra el piloto en la cabina fue recibido oficialmente por el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El pasajero héroe, un fontanero de profesión, llegó a la reunión con la camiseta blanca que llevaba durante aquel trágico suceso, en la que aún eran visibles las manchas de sangre. Se trata de Yaniv Hayoun quien resultó ser el protagonista.

La irrupción en la cabina y los momentos de vida o muerte

Yaniv Hayoun relató personalmente al Primer Ministro cómo se desarrollaron los hechos. Al notar el caos y el ataque sangriento en la cabina de mando, Hayoun actuó sin dudar ni un segundo:

  • Neutralizar al atacante: Irrumpió en la cabina, sujetó al atacante armado por la espalda con una técnica de estrangulamiento (chokehold), lo inmovilizó y lo desarmó.

  • Tirar de la palanca de mando: Ante el riesgo de que el avión se precipitara hacia el suelo tras el ataque, tiró inmediatamente de la palanca de mando hacia sí, deteniendo el descenso brusco de la aeronave.

«Los documentales sobre accidentes aéreos me ayudaron»

Hayoun no tiene formación en aviación ni preparación militar especial. Cuando Netanyahu le preguntó cómo pudo pilotar el avión en una situación tan crítica sin experiencia profesional, su respuesta sorprendió a todos:

«No tengo conocimientos especiales, soy un simple fontanero. Pero veía muchos documentales sobre la investigación de accidentes aéreos en la televisión. Gracias a esos programas, sabía cómo sujetar la palanca de mando en caso de emergencia».

El Primer Ministro Benjamín Netanyahu destacó que la rapidez, el gran valor y la sangre fría de Yaniv Hayoun salvaron directamente la vida de cientos de personas, expresándole una gratitud infinita en nombre de todo el país y abrazándolo personalmente.

Con la ayuda de otros pilotos que viajaban como pasajeros, de Arabia Saudita el vuelo fue aterrizado de forma segura en el aeropuerto de Tabuk, y los servicios de seguridad israelíes e internacionales continúan investigando el caso como un intento de ataque terrorista.

FlydubaiBenjamín NetanyahuYaniv HayounTel AvivIsrael
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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