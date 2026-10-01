La velocidad de internet de Starlink aumentará: la FCC aprueba nuevas frecuencias

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La velocidad de internet de Starlink aumentará: la FCC aprueba nuevas frecuencias

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. ha autorizado a los servicios de internet por satélite, incluida la red Starlink, a utilizar bandas de frecuencia adicionales para la transmisión de datos a los terminales de los usuarios. Esta decisión se considera un paso importante para ampliar la cobertura de internet inalámbrico a nivel mundial y aumentar significativamente las velocidades de conexión. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, se trata de las bandas de frecuencia de 12,7–13,25 GHz y 42–42,5 GHz. Como resultado, se abre un espectro de frecuencia adicional de 525 MHz para los sistemas de banda ancha por satélite, lo que ampliará las capacidades de recepción de datos en más de un 25 %.

Nuevas oportunidades de frecuencia

Anteriormente, la banda de 12,7–13,25 GHz solo servía para transmitir datos desde estaciones terrestres a satélites, pero ahora la FCC ha permitido su uso para la transmisión directa desde el satélite a la antena del usuario. Este cambio también se aplica a los terminales instalados en objetos en movimiento, como aviones y barcos.

Asimismo, la comisión autorizó el uso de la banda de 42–42,5 GHz para estaciones de enlace terrestre. Esta frecuencia no puede ser utilizada por los terminales de los usuarios comunes. Según los cálculos de la FCC, la adición de esta banda aumentará la capacidad de rendimiento de un satélite de alto rendimiento en órbita baja en aproximadamente un 7,2 %.

Planes y perspectivas futuras

Por ahora, se desconoce cuándo empezará Starlink a utilizar exactamente estas nuevas frecuencias. Para ello, SpaceX deberá presentar una solicitud oficial a la FCC para modificar los parámetros operativos de su sistema, siguiendo el procedimiento habitual.

El comisionado Brendan Carr señaló que la ampliación del espectro existente creará más oportunidades para el internet satelital residencial. Esto, a su vez, facilitará la mejora de la conectividad a internet en zonas remotas y rurales, así como el aumento del número de usuarios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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