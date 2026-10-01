Intento de atentado en un vuelo Dubái-Tel Aviv: detalles del apuñalamiento en cabina

Durante un vuelo desde Dubái hacia Tel Aviv, Flydubai se produjo un incidente sin precedentes a bordo de un avión de la aerolínea. Un violento enfrentamiento tuvo lugar en la cabina de mando durante el vuelo.

Según información del influyente medio israelí Walla uno de los pilotos atacó repentinamente al copiloto con un arma blanca. Este ataque en pleno vuelo puso en riesgo directo la vida de decenas de personas a bordo.

Entrada en cabina y neutralización del agresor

Al conocer la grave situación en la cabina, los miembros de la tripulación y algunos pasajeros actuaron de inmediato:

Lograron entrar en la cabina para neutralizar y desarmar por la fuerza al agresor que intentaba herir gravemente a su compañero;

Gracias a esta rápida valentía, se evitó la pérdida total del control del avión y una posible catástrofe aérea.

Pilotos pasajeros y aterrizaje de emergencia

Otro factor crucial que salvó al avión de una tragedia fue la presencia de otros pilotos entre los pasajeros:

Un afortunado azar: Otros pilotos de Flydubai viajaban como pasajeros hacia Tel Aviv;

Al mando: En la situación crítica surgida, fueron ellos quienes tomaron los mandos y recuperaron el control de la aeronave;

Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: El avión aterrizó con éxito en el destino seguro más cercano, en Arabia Saudita, en el aeropuerto de la ciudad de Tabuk.

Israel investiga la versión de atentado

El incidente ha puesto en alerta a todos los servicios de seguridad internacionales. Las autoridades israelíes no consideran este ataque como una simple pelea, sino como un intento de atentado y han iniciado una investigación exhaustiva.

Actualmente, se llevan a cabo estrictas investigaciones de seguridad aérea internacional sobre la identidad del agresor, sus motivos y cómo logró introducir el cuchillo en una zona restringida.