Tras la victoria 4-1 ante Siria, Cannavaro revela los secretos de la Copa Asiática y el duelo contra Corea

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Tras la victoria 4-1 ante Siria, Cannavaro revela los secretos de la Copa Asiática y el duelo contra Corea

¡La selección nacional de Uzbekistán logró una victoria contundente y amplia de 4-1 contra Siria! Sin embargo, tras el pitido final, el entrenador principal Fabio Cannavaro demostró en la conferencia de prensa que estaba lejos de la euforia de una simple victoria. El campeón del mundo italiano habló abiertamente sobre las debilidades del equipo en las jugadas a balón parado, los secretos de la nueva táctica, el destino de Samandar Muratbayev y el próximo rival temible: Corea del Sur. ¿Qué declaraciones sensacionales hizo Cannavaro sobre llegar a la final de la Copa Asiática y por qué está advirtiendo a sus rivales desde ahora?

Análisis en frío tras el 4-1 y la eficacia del nuevo esquema

La selección de Uzbekistán se está adaptando rápidamente al nuevo modelo de juego y aumentando su eficacia:

  • El fruto de una nueva táctica: Bajo la dirección de Cannavaro, nuestra selección nacional, que ha cambiado a un nuevo sistema, ha logrado marcar 7 goles en los últimos partidos;

  • Principio de igualdad: En el cuerpo técnico no existe el concepto de titular o suplente; se exige a todos el mismo ritmo y la máxima dedicación;

  • Puntos débiles: Respondiendo a las críticas sobre las jugadas a balón parado, el experto subrayó que un equipo no siempre puede ser perfecto, pero que jugaron muy bien contra un gigante asiático como Irán;

  • El caso Samandar Muratbayev: La participación del talentoso jugador contra Corea se decidirá en una conversación personal tras su regreso de los Juegos Asiáticos.

Las confesiones de Cannavaro sobre la presión y la Copa Asiática

« En el fútbol, lo más importante es el tiempo y el espacio. Estamos enseñando a los jugadores la importancia de la presión. En cuanto a la Copa Asiática, haremos todo lo posible para tomar el camino más fácil hacia la final. No se puede decir nada todavía. Quizás Japón abandone la competición antes de tiempo, quizás otro equipo sea un problema. Lucharemos hasta el final. »

La experiencia adquirida en los partidos de la Copa del Mundo fue reconocida como clave para enseñar a nuestra selección a jugar con una agresividad e intensidad de alto nivel.

Fabio Cannavaroy sus tesis principales

Tema / Dirección

Opinión del entrenador

Próximo paso o análisis

Partido contra Siria (4-1)

« Hicimos un gran trabajo juntos, pero debemos mejorar »

El resultado es bueno, pero se trabajará en las deficiencias

Partido contra Corea del Sur

La próxima prueba más difícil

La preparación se llevará a cabo a un alto nivel

Táctica y goles

Adaptación rápida al nuevo esquema

7 goles marcados en ataque, se refuerza la presión

Samandar Muratbayev

Su destino sigue abierto

Decisión final tras su regreso de los Juegos Asiáticos

Planes para la Copa Asiática

Elegir el camino más óptimo hacia la final

« Japón podría quedar fuera antes »

¿Crees que la selección de Uzbekistán, con el nuevo esquema de Fabio Cannavaro, podrá vencer a Corea del Sur con la misma seguridad? ¿Qué opinas de las reflexiones del entrenador sobre Japón y la final?

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Fabio CannavaroSelección de UzbekistánSiriaCorea del SurCopa Asiática
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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