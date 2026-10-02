El cohete SpaceX Falcon 9 puso en órbita con éxito 130 naves espaciales

Según Ixbt.com, SpaceX ha llevado a cabo otra misión exitosa a gran escala, colocando con éxito 130 satélites y pequeñas naves espaciales en órbita terrestre. Esta misión, denominada Transporter-18, representa un paso importante en el desarrollo de las tecnologías espaciales modernas, transportando no solo trabajos de investigación científica, sino también proyectos prometedores en los campos de la AI y la transferencia de energía. Así lo informa Ixbt.com.

Se ha informado que el cohete Falcon 9 fue lanzado con éxito el 1 de octubre desde la plataforma SLC-4E de la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, EE. UU. El vuelo transcurrió según lo previsto y todas las cargas útiles fueron puestas en órbita terrestre baja en el tiempo estipulado. Aunque esta es una de las misiones de lanzamiento grupal más grandes de SpaceX, no es un récord absoluto; cabe recordar que en enero de 2021, la misión Transporter-1 envió 143 dispositivos al espacio.

Proyecto de AI de Google y nuevas tecnologías

Uno de los dispositivos más notables lanzados como parte de Transporter-18 fue el aparato experimental del Project Suncatcher de Google. A través de esta iniciativa, la empresa está explorando las posibilidades de crear una infraestructura orbital para tareas de AI. El prototipo de Google está diseñado para probar sus procesadores tensoriales (TPU) directamente en el espacio, con el objetivo de que los expertos estudien la resistencia del chip a la radiación y la eficiencia de la disipación de calor durante su funcionamiento.

En el futuro, Google contempla la posibilidad de formar una constelación de satélites con suficiente potencia de cálculo para ejecutar sistemas de AI directamente en el espacio. Además, en esta misión también se puso en órbita el aparato Reason-1 de la empresa Cowboy Space. Diseñado para realizar experimentos de transferencia de energía desde la órbita a la Tierra mediante un potente láser, los desarrolladores consideran estas tecnologías ópticas como un elemento clave de la futura infraestructura de computación orbital.

Mantenimiento orbital y planes futuros

Entre los participantes de la misión destaca Otter, el primer satélite de servicio de la empresa Starfish Space. Este tipo de aparatos están diseñados para realizar tareas de mantenimiento y soporte a otros satélites directamente en órbita. En total, Transporter-18 incluyó CubeSats, microsatélites, dos naves espaciales con cápsulas de retorno y cuatro remolcadores orbitales que transportaban 41 cargas útiles.

Durante el vuelo también se registraron altos indicadores técnicos. La primera etapa del cohete Falcon 9 (B1082) regresó con éxito a la base de Vandenberg unos siete minutos y medio después del despegue, aterrizando en la plataforma LZ-4. Para este propulsor, fue su 28.º vuelo exitoso. Cabe destacar que el vuelo Transporter-18 fue parte de un día muy intenso para SpaceX, que ese mismo día lanzó la misión tripulada Crew-13 a la ISS para la NASA y tenía previsto realizar la misión NROL-97 de la NRO utilizando un cohete Falcon Heavy.