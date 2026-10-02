Samsung trabaja en una tecnología de reconocimiento facial bajo la pantalla

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Samsung trabaja en una tecnología de reconocimiento facial bajo la pantalla

El gigante surcoreano Samsung trabaja activamente en el desarrollo de un sistema de reconocimiento facial mejorado capaz de ocultarse directamente bajo las pantallas OLED. Según ixbt.com, a pesar de los rumores anteriores sobre la posible cancelación del proyecto, las pruebas de la tecnología continúan. Esta innovación tiene como objetivo aumentar la seguridad de los smartphones y se espera que marque una nueva etapa en la identificación biométrica de los usuarios. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se ha informado que el nuevo sistema se basa en la tecnología Polar ID de la empresa Metalenz. A diferencia del método de reconocimiento facial convencional mediante la cámara frontal, este sistema analiza las propiedades de polarización de la luz reflejada por el rostro humano. Esto permite obtener datos biométricos adicionales y detectar signos de vida. Como resultado, se vuelve prácticamente imposible engañar al sistema mediante fotos, máscaras u otros métodos.

Principales ventajas de la tecnología

Otro aspecto crucial de este enfoque innovador es la posibilidad de colocar los componentes necesarios directamente bajo la pantalla OLED. Metalenz ya ha demostrado el funcionamiento práctico de dicho sistema. En el futuro, esto permitirá implementar una función de reconocimiento facial 3D segura sin las grandes muescas presentes en los dispositivos iPhone para el módulo Face ID.

No obstante, está claro que Samsung no utilizará la marca Polar de Metalenz en sus smartphones. Según fuentes, la compañía está trabajando en la integración de esta tecnología en su propio sistema Facial Recognition. Entre los nombres que se barajan actualmente se encuentran Facial Recognition 2.0 y Facial Recognition Pro.

Sin embargo, las pruebas de la tecnología no significan que aparecerá en los próximos dispositivos insignia. En particular, por ahora no hay información que indique que el nuevo sistema se implementará en el smartphone Galaxy S27 Ultra. Esto demuestra que la empresa tiene como objetivo perfeccionar la función antes de lanzarla al mercado masivo.

Estos detalles han sido publicados por los insiders de Schrödinger's Leaks, cuya información destaca por su alta precisión en el mundo tecnológico. Cabe recordar que este insider, conocido como Phone Futurist, reveló anteriormente con exactitud las especificaciones del Samsung Galaxy S26 Plus y fue uno de los primeros en informar sobre el concepto de un iPhone de aniversario con pantalla curva en los cuatro lados.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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