La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica

Según ixbt.com, un modelo moderno de inteligencia artificial reveló un secreto histórico que permaneció sin resolver durante 217 años. El sistema, llamado GPT-6 Astra, descifró y reconstruyó completamente el contenido de un complejo código en una carta francesa secreta de la época de Napoleón Bonaparte en solo seis horas. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

Se trata de una carta secreta enviada en la primavera de 1809 al general francés Auguste de Marmont, aproximadamente dos semanas antes de la invasión austriaca. Este documento formaba parte de los archivos sin resolver del proyecto de investigación Cryptiana durante muchos años. La carta consta de 24 líneas que contienen una mezcla de texto francés simple, números, letras y caracteres especiales.

Los detalles del experimento fueron revelados por el investigador Carter Church. Según él, el sistema GPT-6 Astra recibió una foto del documento y una sola instrucción (prompt). Posteriormente, la red neuronal identificó de forma independiente unos 1300 caracteres en el manuscrito en seis horas y encontró parcialmente la clave de cifrado a partir de fuentes históricas.

Contexto histórico y análisis automatizado

Para restaurar los caracteres restantes, la inteligencia artificial escribió y ejecutó su propio algoritmo basado en el método de simulación, una técnica de optimización matemática. Durante el proceso de criptoanálisis , el modelo estudió otra correspondencia de la época y comparó los datos obtenidos con el contexto histórico. Cabe destacar que, durante el trabajo, la inteligencia artificial también identificó un error aproximado en la fecha del propio documento.

Los expertos señalan que este código no se considera extremadamente complejo según los requisitos criptográficos modernos. Sin embargo, la importancia principal del experimento radica en la autonomía total del proceso. Un solo sistema logró identificar el manuscrito antiguo, buscar datos históricos, realizar criptoanálisis, escribir código de software y verificar los resultados teniendo en cuenta el contexto de la época.

Una nueva página en la historia

Al descifrar esta información, también se restauró un fragmento de orden incompleto en las memorias de Napoleón, publicadas en 1865. Mientras que la obra de Napoleón mencionaba que el mariscal no debía ser detenido por «un puñado de...», se reveló que en el círculo misterioso esta expresión continuaba con las palabras «...multitud de gente».

Una vez finalizado con éxito el experimento, el experto del proyecto Cryptiana, Satoshi Tomokiyo, reconoció la exactitud del resultado obtenido. Posteriormente, el documento histórico fue clasificado oficialmente como archivo descifrado y abierto. Se espera que el uso de tales tecnologías sea un paso importante para descubrir los misterios no resueltos de la historia de la humanidad.