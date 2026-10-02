Show de 6 goles para Portugal sin Ronaldo, los pupilos de Klopp triunfan en Serbia

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Show de 6 goles para Portugal sin Ronaldo, los pupilos de Klopp triunfan en Serbia

¡Los choques más candentes de la 3ª jornada de la UEFA Nations League han concluido, ofreciendo a los aficionados un verdadero thriller futbolístico! Cristiano Ronaldo Aunque abandonó inesperadamente la concentración y no participó en el duelo contra Dinamarca, Portugal mostró un poder ofensivo impresionante en Copenhague. La renovada Alemania, dirigida por Jürgen Klopp, regresó de su visita a Serbia con una victoria sólida. Mientras tanto, la Noruega de Haaland y Ødegaard tropezó inesperadamente fuera de casa. ¿Qué otras sorpresas dejó la 3ª jornada y cómo logró Portugal marcar 4 goles sin Ronaldo?

La intensidad de Portugal sin Ronaldo: ¡6 goles en Dinamarca!

Cristiano Ronaldo no participó en este encuentro tras abandonar el equipo. Sin embargo, los visitantes anotaron 4 goles y se llevaron la victoria:

  • Golpe rápido de Cancelo y Ramos: Cancelo abrió el marcador en el minuto 13, y tras el empate de Damsgaard, Gonçalo Ramos volvió a poner a Portugal por delante;

  • Højlund restableció el equilibrio: Al inicio de la segunda mitad, Rasmus Højlund puso el 2-2 en el marcador;

  • Vitinha y Félix sentenciaron: En el minuto 67, Vitinha, y en el 87, el suplente João Félix, marcaron para sellar una brillante victoria por 4-2.

La Alemania de Klopp y el tropiezo de Noruega

«La selección de Alemania, bajo la dirección de Jürgen Klopp, derrotó a Serbia 2-0 en Belgrado sin dificultades; los goles de Tom Bischof y Florian Wirtz dieron 3 puntos vitales a los alemanes».

Una de las mayores sorpresas de la jornada ocurrió en Gales: a pesar del gol tempranero de Oscar Bobb, la Noruega de Erling Haaland y Martin Ødegaard perdió 1-2 ante los locales. Por su parte, los Países Bajos, que perdían 0-2 en Grecia, rescataron un empate (2-2) gracias a un gol de Reijnders en los últimos minutos.

Resultados de la 3ª jornada de la Nations League (Tabla)

Encuentro

Resultado

Goleadores principales y eventos

Dinamarca — Portugal

2:4

Damsgaard 23', Højlund 53' — Cancelo 13', Ramos 25', Vitinha 67', Félix 87'

Serbia — Alemania

0:2

Bischof 39', Wirtz 61' (Juego sólido de los pupilos de Klopp)

Gales — Noruega

2:1

D. James 38', Williams 48' — Bobb 11' (Derrota para Haaland y su equipo)

Grecia — Países Bajos

2:2

Ioannidis 23', Masouras 45+2' — van Dijk 59', Reijnders 89'

Irlanda — Austria

2:2

Perrott 12', 45' (pen) — Prass 71', Gregoritsch 77'

Malta — Gibraltar

1:1

Mbong 53' — Scanlon 61'

Israel — Kosovo

0:0

Sin goles

Azerbaiyán — Liechtenstein

0:0

Empate sin goles

¿Crees que la selección de Portugal sin Ronaldo se vio más rápida y libre en ataque? ¿Puede Alemania, bajo el mando de Klopp, convertirse en la gran favorita para los próximos torneos?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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