¡Los choques más candentes de la 3ª jornada de la UEFA Nations League han concluido, ofreciendo a los aficionados un verdadero thriller futbolístico! Cristiano Ronaldo Aunque abandonó inesperadamente la concentración y no participó en el duelo contra Dinamarca, Portugal mostró un poder ofensivo impresionante en Copenhague. La renovada Alemania, dirigida por Jürgen Klopp, regresó de su visita a Serbia con una victoria sólida. Mientras tanto, la Noruega de Haaland y Ødegaard tropezó inesperadamente fuera de casa. ¿Qué otras sorpresas dejó la 3ª jornada y cómo logró Portugal marcar 4 goles sin Ronaldo?

La intensidad de Portugal sin Ronaldo: ¡6 goles en Dinamarca!

Cristiano Ronaldo no participó en este encuentro tras abandonar el equipo. Sin embargo, los visitantes anotaron 4 goles y se llevaron la victoria:

Golpe rápido de Cancelo y Ramos: Cancelo abrió el marcador en el minuto 13, y tras el empate de Damsgaard, Gonçalo Ramos volvió a poner a Portugal por delante;

Højlund restableció el equilibrio: Al inicio de la segunda mitad, Rasmus Højlund puso el 2-2 en el marcador;

Vitinha y Félix sentenciaron: En el minuto 67, Vitinha, y en el 87, el suplente João Félix, marcaron para sellar una brillante victoria por 4-2.

La Alemania de Klopp y el tropiezo de Noruega

«La selección de Alemania, bajo la dirección de Jürgen Klopp, derrotó a Serbia 2-0 en Belgrado sin dificultades; los goles de Tom Bischof y Florian Wirtz dieron 3 puntos vitales a los alemanes».

Una de las mayores sorpresas de la jornada ocurrió en Gales: a pesar del gol tempranero de Oscar Bobb, la Noruega de Erling Haaland y Martin Ødegaard perdió 1-2 ante los locales. Por su parte, los Países Bajos, que perdían 0-2 en Grecia, rescataron un empate (2-2) gracias a un gol de Reijnders en los últimos minutos.

Resultados de la 3ª jornada de la Nations League (Tabla)

Encuentro Resultado Goleadores principales y eventos Dinamarca — Portugal 2:4 Damsgaard 23', Højlund 53' — Cancelo 13', Ramos 25', Vitinha 67', Félix 87' Serbia — Alemania 0:2 Bischof 39', Wirtz 61' (Juego sólido de los pupilos de Klopp) Gales — Noruega 2:1 D. James 38', Williams 48' — Bobb 11' (Derrota para Haaland y su equipo) Grecia — Países Bajos 2:2 Ioannidis 23', Masouras 45+2' — van Dijk 59', Reijnders 89' Irlanda — Austria 2:2 Perrott 12', 45' (pen) — Prass 71', Gregoritsch 77' Malta — Gibraltar 1:1 Mbong 53' — Scanlon 61' Israel — Kosovo 0:0 Sin goles Azerbaiyán — Liechtenstein 0:0 Empate sin goles

¿Crees que la selección de Portugal sin Ronaldo se vio más rápida y libre en ataque? ¿Puede Alemania, bajo el mando de Klopp, convertirse en la gran favorita para los próximos torneos?

Deja tu análisis en los comentarios y comparte los detalles de esta jornada llena de goles con todos tus amigos aficionados al fútbol ¡vía Telegram!