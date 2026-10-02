Se estudia un segundo complejo de lanzamiento en el marco del programa espacial europeo

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Se estudia un segundo complejo de lanzamiento en el marco del programa espacial europeo

Como parte de los esfuerzos europeos para desarrollar su propia infraestructura espacial y reducir la dependencia de influencias externas, se está dando un paso importante. Según ixbt.com, la empresa española PLD Space y la agencia espacial francesa (CNES) han comenzado a estudiar la posibilidad de construir una segunda plataforma de lanzamiento en el centro espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. Esta iniciativa forma parte de un amplio programa destinado a aumentar el potencial de los lanzadores comerciales europeos. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Se está evaluando la posibilidad de ubicar el nuevo complejo en el área de las antiguas instalaciones de los cohetes Diamant. Actualmente, el CNES está trabajando en la adaptación de esta zona para que pueda ser utilizada por varios operadores privados. La plataforma prevista está diseñada para los cohetes Miura 5 y los más grandes Miura 9 de PLD Space, lo que permitirá aumentar la frecuencia de los futuros lanzamientos.

Apoyo y financiación de la Agencia Espacial Europea

Estos proyectos se llevan a cabo en el marco del programa European Launcher Challenge anunciado por la Agencia Espacial Europea (ESA). El objetivo principal es garantizar el acceso independiente de Europa al espacio. El contrato, firmado en agosto por un valor total de 158,9 millones de euros, está financiado principalmente por España, contando también con la participación de Alemania.

Cabe destacar que PLD Space ya está trabajando en la construcción de su primer complejo de lanzamiento en el centro espacial de Kourou. En junio de este año, la empresa se convirtió en el primer operador privado de la historia en firmar un acuerdo con el CNES para construir una base privada en dicho centro.

Planes futuros y pruebas

Hasta la fecha, la empresa solo ha realizado un vuelo exitoso en su historia, con el lanzamiento del cohete suborbital Miura 1 en octubre de 2023. El primer vuelo de prueba del cohete Miura 5, en el que se centran los esfuerzos, está previsto para 2026 desde el primer complejo de Kourou.

La idea de construir un segundo complejo de lanzamiento se encuentra actualmente en fase de estudio conjunto. Sin embargo, la creación de esta infraestructura sentará las bases para lanzamientos consecutivos y continuos de los cohetes Miura 5 y Miura 9, lo que fortalecerá significativamente la posición de Europa en el mercado espacial comercial.

PLD SpaceCentro espacial de KourouESAMiura 5Programa espacial
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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