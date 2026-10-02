Presentación del portátil HP OmniBook 5 14

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Presentación del portátil HP OmniBook 5 14

En un momento en que la competencia en el mercado informático mundial se intensifica, los principales fabricantes siguen ofreciendo alternativas asequibles y de calidad. Según ixbt.com, HP ha presentado el nuevo HP OmniBook 5 14, un dispositivo que llama la atención por sus capacidades técnicas y su precio atractivo. Con un precio inicial de 700 dólares, se espera que este portátil se haga un hueco en el mercado. Así lo informa Ixbt.com.

Bases técnicas y rendimiento

El nuevo HP OmniBook 5 14 se basa en la plataforma Intel Wildcat Lake, al igual que muchos modelos similares de los últimos meses. En concreto, la versión base del portátil cuenta con un procesador Core 5 315. Su configuración también incluye 8 GB de RAM y un SSD de 256 GB.

Los expertos señalan que, dado el alto coste de los módulos de memoria, este es el estándar para los dispositivos de entrada en este segmento. No obstante, el equipo ofrece una velocidad suficiente para las tareas diarias y el trabajo con aplicaciones de oficina.

Diseño y superioridad de la pantalla OLED

Se ha prestado especial atención al diseño y a los materiales de la carcasa, y el portátil estará disponible en varios colores. Los clientes podrán elegir entre versiones en plata, azul, verde y rosa. Además, el grosor del chasis es de solo 11,7 mm y pesa 1,16 kg, lo que lo hace extremadamente ligero y cómodo.

Una de las ventajas más importantes e inesperadas del modelo es su pantalla. Por primera vez en portátiles de este segmento de precio, la versión base incluye una pantalla OLED de calidad Full HD. En las versiones más caras, la resolución de pantalla aumenta hasta 1600p, lo que garantiza nitidez de imagen y colores vibrantes.

Conectividad y autonomía

Atendiendo a las necesidades de los usuarios modernos, el HP OmniBook 5 14 viene equipado con las interfaces necesarias. En particular, su carcasa cuenta con dos puertos USB-C y una salida HDMI, lo que facilita la conexión de periféricos y monitores externos.

Según el fabricante, el dispositivo cuenta con una gran autonomía, pudiendo alcanzar hasta 42 horas en modo óptimo. La combinación de estas capacidades y la pantalla OLED lo distingue de otros competidores de su clase.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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