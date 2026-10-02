Zara bajo críticas por un disfraz infantil

La marca Zara se encontró en el centro de las críticas debido a un disfraz para niños destinado a Halloween. Algunos clientes señalaron que el diseño recordaba a los uniformes usados por los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz durante el Holocausto.

Se trata del disfraz infantil de Zara titulado « Kids' Halloween Groom Costume ». Con un precio de 39,99 libras esterlinas, este conjunto de dos piezas se ofrecía en colores gris y azul.

Los críticos afirmaron que las rayas verticales, el aspecto envejecido y el corte del disfraz se asemejaban de forma inquietante a los uniformes de los prisioneros de los campos. Algunos usuarios incluso notaron que ciertas partes de los patrones recordaban al alambre de espino.

Según Need To Know, Zara describió esta prenda como un « disfraz infantil de rayas verticales, con costuras decorativas, una flor en la solapa y efecto envejecido ».

El disfraz, compuesto por dos piezas, incluye un cárdigan y un pantalón corto, fabricados con una mezcla de algodón y poliéster.

El diseño del disfraz también provocó fuertes reacciones de los usuarios en las redes sociales. Uno de ellos interpeló a Zara preguntando: « ¿Cómo pensaron que esto sería aceptable? »

Otro cliente escribió: « Si esto es cierto, espero que nadie, absolutamente nadie, vuelva a comprar nada en Zara ».

Un tercer usuario ironizó diciendo que si la marca quería « completar » el disfraz que usó su abuelo en Auschwitz, solo faltaba añadir el número de identificación de los prisioneros.

Sin embargo, no todos los clientes asociaron el disfraz con el uniforme de un campo de concentración. Algunos sugirieron que se parecía más al famoso traje de rayas blancas y negras de la película « Beetlejuice ».

Naomi Mestrum, directora del Centro de Información y Documentación sobre Israel, subrayó que este diseño evocaba asociaciones relacionadas con el Holocausto y que esta situación era dolorosa.

« Entiendo perfectamente la reacción de las personas ofendidas por tal situación », declaró.

Mestrum no pidió explícitamente a Zara que retirara el disfraz de la venta. También precisó que no creía que hubiera una intención maliciosa detrás del diseño de la prenda.

« Si usted mismo no siente esa memoria dolorosa, podría no notar esta semejanza de inmediato. Creo que un cliente común que pasa por la tienda Zara no lo vería enseguida », añadió.

Esta no es la primera vez que Zara se enfrenta a críticas similares.

En 2014, la marca retiró de la venta una camiseta a rayas para niños que se asemejaba al uniforme de los prisioneros de los campos de concentración. La insignia en forma de estrella en esa prenda también había causado indignación entre los clientes.

En 2007, Zara retiró un bolso de la venta tras las críticas que afirmaban que el patrón recordaba a una esvástica.

En respuesta al cliente que se quejó sobre el último disfraz, los representantes de Zara declararon: « Pedimos sinceras disculpas por las molestias ocasionadas. Somos conscientes de la situación y hemos trasladado el asunto al departamento correspondiente internamente para resolverlo lo antes posible ».

En la mañana del 2 de octubre, este disfraz ya no estaba disponible en el sitio web oficial de Zara en Reino Unido.

Sin embargo, la empresa aún no ha hecho una declaración pública oficial sobre este caso.