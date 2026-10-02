Un vuelo imparable bajo Cannavaro: Uzbekistán sigue subiendo en el ranking FIFA
¡La selección nacional de Uzbekistán sigue registrando resultados brillantes en el ámbito internacional y continúa ascendiendo en el ranking FIFA! Fabio Cannavaro y sus pupilos ofrecieron un nuevo espectáculo de goles a los aficionados el 1 de octubre al aplastar a la selección de Siria por 4-1. Esta victoria convincente sumó puntos importantes para los «Lobos Blancos», llevando a nuestra selección un puesto más arriba en el ranking en vivo. Entonces, ¿qué posición ocupa ahora Uzbekistán y por qué el próximo partido contra Corea del Sur es de vital importancia?
Beneficio contra Siria y nuevos puntos
En el partido contra Siria, nuestra selección nacional mostró un juego perfecto en ataque:
Doblete de Norchaev: El delantero Khusayn Norchaev se convirtió en el héroe del encuentro al marcar dos veces en la portería rival;
La contribución de Esanov y Mozgovoy: Sherzod Esanov y Akmal Mozgovoy también anotaron un gol cada uno, consolidando la amplia victoria;
+3,75 puntos de ranking: Gracias a esta victoria, nuestros representantes sumaron 3,75 puntos adicionales para el ranking mundial.
58.ª posición: un ascenso histórico continuo
«Tras haber alcanzado el puesto 59 gracias a una victoria importante contra Irán, la selección nacional de Uzbekistán ocupa ahora el puesto 58 en el ranking FIFA en vivo tras derrotar a Siria».
Bajo la dirección de Cannavaro, nuestra selección se acerca cada vez más al Top 50 mundial en cada partido.
Ranking FIFA y próximo desafío
Indicador / Partido
Detalles
Último resultado
Uzbekistán 4:1 Siria (1 de octubre, 2026)
Puntos sumados
+3,75 puntos
Nueva posición
Ranking FIFA en vivo 58.º puesto
Posición anterior
Era el puesto 59 después de la victoria contra Irán
Próximo partido central
6 de octubre: Corea del Sur — Uzbekistán (visitante)
Un resultado positivo en el partido como visitante contra Corea del Sur el 6 de octubre podría dar a nuestra selección un salto aún mayor en el ranking.
¿Cree que los «Lobos Blancos» podrán vencer a Corea del Sur fuera de casa el 6 de octubre y dar otro gran paso hacia el Top 50 del ranking FIFA? ¿Cómo califica el juego del equipo de Cannavaro?
Deje sus pronósticos en los comentarios a continuación y envíe esta buena noticia sobre nuestra selección a todos los aficionados al fútbol a través de Telegram!
Comentarios 0
…