Lionel Messi compró un club de la segunda división española

La estrella del Inter Miami, Lionel Messi, ha adquirido oficialmente el club Eldense, que compite en la segunda división española, expandiendo así sus negocios en el mundo del fútbol. Este importante acuerdo marca un paso audaz para el capitán de la selección argentina, convirtiéndose en propietario de un club profesional en España por primera vez, aunque las aprobaciones oficiales y las normativas vigentes podrían plantear algunos desafíos. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, la compra fue anunciada oficialmente por el propio club el jueves. Este hecho se convierte en uno de los proyectos empresariales más grandes fuera del campo para la leyenda argentina de 39 años. El equipo, con sede en la provincia de Alicante, pertenecía anteriormente al grupo de inversión Grupo TH, que posee clubes en Colombia y Suiza. Esta transacción marca el tercer cambio de propietario para el Eldense en el último año.

Detalles del acuerdo y pasos legales

Actualmente, esta compra está a la espera de la aprobación oficial del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España. Una vez finalizado este proceso, comenzará una era nueva y llena de grandes objetivos para el equipo de la segunda división española. Cabe destacar que este es el primer club de fútbol profesional que Lionel Messi compra en España. A principios de este año, había adquirido el club Cornellà, de la quinta división, pero este tenía un estatus semiprofesional.

En un comunicado, el Eldense expresó su gran esperanza ante la llegada de su nuevo y famoso propietario. La directiva del club confía en que la llegada de la leyenda argentina marcará un punto de inflexión en el desarrollo deportivo, institucional y social del equipo. El comunicado destaca que la entrada de una de las figuras más grandes de la historia del deporte en el fútbol profesional español como propietario significa el inicio de un proyecto a largo plazo.

Historia del club y planes futuros

Fundado en 1921, el Eldense ha pasado la mayor parte de su historia fuera de las dos principales divisiones del fútbol español. El equipo disputa sus partidos como local en el modesto Estadio Nuevo Pepico Amat, situado en Elda y con capacidad para 5 776 espectadores. El nuevo proyecto liderado por Messi tiene como objetivo llevar a este equipo provincial a nuevas alturas.

No obstante, según los expertos, las restricciones regulatorias y las normas de propiedad existentes en el fútbol español podrían desempeñar un papel decisivo en la finalización del acuerdo. Solo tras la aprobación del CSD, la nueva inversión de Lionel Messi en el fútbol español tendrá plena validez legal y se determinará el destino futuro del equipo.