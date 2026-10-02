Anthropic se acerca a una valoración de 2 billones de dólares mediante su IPO

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Anthropic se acerca a una valoración de 2 billones de dólares mediante su IPO

Los documentos de la IPO de Anthropic han revelado el alcance de los planes y gastos de la empresa en el campo de la IA, informa Reuters.

La empresa planea grandes inversiones bajo la premisa de que la IA podría transformar la economía global a una escala mayor que la industrialización, la electricidad e Internet. Al mismo tiempo, los gastos de Anthropic también están aumentando drásticamente.

Según los documentos, la empresa registró una pérdida neta de 42 mil millones de dólares en 2025. Para los próximos años, se planea gastar 518 mil millones de dólares en servicios en la nube, potencia de cómputo y compromisos de infraestructura.

Los ingresos de Anthropic en 2025 alcanzaron casi 4,6 mil millones de dólares. Esto representa un crecimiento de 12 veces en comparación con 2024. Sin embargo, la pérdida operativa de la empresa alcanzó los 8,06 mil millones de dólares en 2025, frente a los 2,98 mil millones de dólares de 2024.

El año pasado, la empresa gastó 7,33 mil millones de dólares en potencia de cómputo e infraestructura. Esto es tres veces más que la cifra de 2024 y representa más de la mitad de los gastos operativos totales.

Según Reuters, la salida a bolsa de Anthropic podría valorar a la empresa en más de 2 billones de dólares. Esta cifra es más del doble de la valoración estimada de 965 mil millones de dólares en mayo.

Los documentos de la IPO de Anthropic también señalan la dependencia de la empresa de sus grandes clientes. El año pasado, casi una cuarta parte de los ingresos provino de dos clientes. La empresa expresó su preocupación de que algunos grandes clientes no tengan contratos a largo plazo y puedan reducir o detener sus gastos por completo.

Al 31 de diciembre, el efectivo, los equivalentes de efectivo y las inversiones a corto plazo de Anthropic ascendían a 20,28 mil millones de dólares.

La IPO de la empresa podría ser uno de los indicadores clave para determinar cómo el mercado valora a las grandes empresas del sector de la IA. Anthropic compite en esta área con OpenAI, Google, Meta y xAI.

AnthropicInteligencia ArtificialIPOOpenAITecnología
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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