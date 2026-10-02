Jorge Jesus: El caso Ronaldo no dividirá a la selección

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Jorge Jesus: El caso Ronaldo no dividirá a la selección

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, reaccionó a la situación generada tras la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración, enfatizando firmemente que la unidad del equipo se mantiene y que no existe ninguna división. Según Sport TV, en el partido de la Liga de Naciones de la UEFA contra Dinamarca en Copenhague, los portugueses triunfaron 4-2, continuando su exitosa racha bajo el mando del nuevo técnico. Así lo informa Goal.com informa .

Es sabido que el delantero de 41 años, Cristiano Ronaldo, abandonó la concentración de la selección el miércoles, poco después de que el entrenador le confirmara que sería suplente por segundo partido consecutivo. A pesar de este sonado incidente, el equipo mostró confianza en el campo y apenas notó la ausencia del ex capitán, logrando anotar cuatro goles en la portería rival.

En la rueda de prensa posterior al partido, Jorge Jesus rechazó tajantemente las especulaciones sobre si la salida de la estrella podría dañar el ambiente del equipo o su relación con los jugadores. El técnico destacó que el grupo está unido bajo su mando y que este tipo de situaciones no pueden distanciarlos.

Unidad de equipo y victoria brillante

«Nada puede impedir que mi grupo esté conmigo», declaró Jorge Jesus en una entrevista para Sport TV. «Entiendo la pregunta, pero lo más importante es lo que debemos hacer en el campo. Los hechos ocurridos no han dividido al grupo y no lo harán».

El entrenador subrayó que el resultado obtenido está por encima de cualquier rumor externo. «Una victoria de alta calidad con cuatro goles, un partido de máximo nivel. Esto no se puede ignorar. Es más importante que todo lo que ha pasado. Solo quiero centrarme en eso ahora mismo», añadió.

El delantero del Milan, Gonçalo Ramos, quien ocupó el lugar de Ronaldo en el once inicial, justificó plenamente la confianza del entrenador. Además de asistir en el primer gol de João Cancelo, marcó su segundo gol en los últimos dos encuentros.

«El nuevo entrenador nos está ayudando mucho», dijo Ramos tras el partido. «Tenemos ideas más claras, sabemos exactamente dónde debe estar cada compañero, tanto en defensa como en ataque. Esto se puede ver claramente en nuestras acciones de hoy y de los últimos partidos».

El jugador afirmó que mejora día a día y que es parte de un largo proceso, expresando la gran alegría del equipo tras la victoria ante un rival difícil. La selección de Portugal regresa a casa y se preparará para los próximos compromisos en el estadio do Dragão ante su afición.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortugalLiga de NacionesGonçalo Ramos
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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