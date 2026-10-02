Kirguistán lanza su primer satélite a la órbita en la historia

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Kirguistán lanza su primer satélite a la órbita en la historia

La República Kirguisa ha lanzado con éxito su primer satélite personal al espacio, una primicia en su historia. Este paso histórico es reconocido como el primer gran logro del país en el campo de las altas tecnologías y la exploración espacial. Este aparato espacial abre nuevas oportunidades para monitorear la situación ecológica y económica de la región. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, la implementación de este proyecto histórico se llevó a cabo desde la base de la fuerza espacial de Vandenberg en California, EE. UU. El satélite fue lanzado con éxito el 1 de octubre utilizando el famoso cohete Falcon 9 de SpaceX. Durante este vuelo, el aparato kirguís formó parte de un grupo de 130 dispositivos espaciales diferentes puestos en órbita por un solo cohete.

Gestión espacial y tareas prácticas

El proceso de control del nuevo aparato espacial se gestionará directamente desde un centro de control especialmente establecido en la capital, Biskek. Los especialistas planean utilizar los datos obtenidos desde la órbita para monitorear eficazmente el estado de las tierras agrícolas, glaciares, embalses, bosques y pastizales.

Asimismo, las observaciones satelitales serán una herramienta importante para identificar rápidamente los cambios en los ecosistemas naturales y detectar casos de uso ilegal de recursos subterráneos. Además, será posible monitorear estrictamente desde el espacio los vertederos no autorizados y otras fuentes de contaminación ambiental.

Detección temprana de riesgos naturales

Uno de los ejes específicos del sistema de monitoreo espacial tiene como objetivo prevenir los riesgos naturales. Gracias a las nuevas tecnologías, será posible detectar las primeras señales de situaciones de emergencia como sequías, inundaciones, deslizamientos de tierra, aludes y incendios forestales en su etapa inicial.

Según la información oficial difundida por la administración del presidente de Kirguistán, estos datos espaciales objetivos servirán como fuente principal para la toma de decisiones importantes a nivel nacional. También serán cruciales para una planificación de inversiones más precisa y para el control estricto de la ejecución de los programas estatales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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