Empujó a Jesus en el pecho: ¿qué hay detrás del conflicto entre Højlund y el entrenador?

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Empujó a Jesus en el pecho: ¿qué hay detrás del conflicto entre Højlund y el entrenador?

¡El encuentro de la 3ª jornada de la Liga de Naciones entre Dinamarca y Portugal (2-4) terminó con un altercado inesperado tras el pitido final! Nada más acabar el partido, el delantero danés Rasmus Højlund se acercó al seleccionador portugués Jorge Jesus y lo provocó abiertamente.

Esta falta de respeto hacia el técnico de 72 años, quien ya es blanco de las críticas de la afición tras la polémica salida de Ronaldo de la selección, ha dejado atónita a toda la comunidad futbolística. ¿Qué ocurrió realmente en el campo y por qué Højlund actuó de forma tan vengativa?

El «Siuuu» de Ronaldo y el empujón a Jesus

Durante todo el partido, se notó una ironía oculta en cada movimiento del delantero danés:

  • Celebración burlona: Tras marcar contra Portugal al inicio de la segunda parte, Højlund celebró su gol al estilo característico de Cristiano Ronaldo;

  • Agresión abierta: Al terminar el partido, Rasmus se dirigió a Jorge Jesus, de 72 años, y le dio un empujón brusco en el pecho con la palma de la mano;

  • La reacción del entrenador: El experimentado técnico portugués no reaccionó de forma exagerada a la provocación del danés, limitándose a responder con una sonrisa;

  • Presión de la grada: Tras el conflicto con Ronaldo, los aficionados en el estadio no dejan de abuchear a Jesus.

El caso Ronaldo y la tensión alrededor del entrenador

«Tras marcar contra los portugueses al inicio de la segunda parte, Højlund celebró el gol al estilo de Ronaldo. Al final del partido, tocó el pecho del entrenador. Bajo presión por sus desavenencias con Cristiano, Jesus mantuvo la calma en esta situación».

Quedó claro que la salida de Ronaldo de la selección se ha convertido en un arma para que los jugadores rivales desestabilicen al seleccionador portugués.

Detalles del incidente

Desarrollo de los hechos

Situación en el campo

Resultado del partido

Dinamarca 2-4 Portugal (Liga de Naciones, 3ª jornada)

El gesto de Højlund

Celebró el gol como Ronaldo y empujó al entrenador en el pecho tras el pitido final

La reacción de Jesus

El técnico de 72 años evitó el conflicto y se alejó sonriendo

Reacción de los aficionados

Debido a la salida de Ronaldo, Jesus es objeto de fuertes abucheos en el estadio

Posibles consecuencias

El comité de disciplina de la UEFA podría investigar la acción física de Højlund contra el entrenador

¿Crees que la UEFA debería sancionar duramente a Rasmus Højlund por levantar la mano contra un entrenador rival de 72 años y por su provocación abierta? ¿Es un homenaje a Ronaldo o una simple falta de respeto?

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Rasmus HøjlundJorge JesusLiga de NacionesDinamarca-PortugalFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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