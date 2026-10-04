El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel « Manchester City» habló abiertamente sobre cómo las acusaciones financieras contra el club y el riesgo de descenso podrían afectar a la plantilla de la selección. El técnico alemán subrayó que los jugadores estrella no serán castigados por los problemas de su club.

Mientras continúa el proceso de apelación para los «Citizens», declarados culpables de irregularidades financieras por una comisión independiente, los periodistas preguntaron a Tuchel sobre el destino de las estrellas inglesas en el equipo nacional.

«No importa la división, importa el talento»: la postura firme de Tuchel

El seleccionador inglés aclaró que el estatus del club en la liga no es un factor determinante para recibir una convocatoria:

El criterio principal es el rendimiento: «Al seleccionar candidatos para la selección, me centro en cuánto pueden aportar al equipo en un partido, concentración o torneo importante. En qué liga juegue el futbolista es secundario», afirmó el entrenador.

No habrá exclusión automática:

«Que un jugador no esté en la máxima categoría no significa que deba ser excluido automáticamente de la selección nacional. Cada caso y cada jugador debe ser evaluado individualmente», enfatizó Thomas Tuchel.

City ha apelado, la presión continúa

Cabe recordar que una comisión independiente de la Premier League declaró a «Manchester City» culpable de infringir las normas del fair play financiero durante años. Entre las posibles sanciones se mencionan desde la deducción de puntos hasta el descenso a una categoría inferior.

La directiva del club de Manchester ha rechazado todas las acusaciones y ha presentado un recurso oficial. Esta declaración de Tuchel supone un gran alivio psicológico para los líderes de la selección inglesa que militan en «Manchester City».