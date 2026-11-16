Uzbekistán Sub-20 logra una contundente victoria ante Venezuela

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Uzbekistán Sub-20 logra una contundente victoria ante Venezuela

Bajo la dirección de Jamoliddin Rahmatullayev, la selección nacional de Uzbekistán Sub-20 disputó su segundo partido amistoso contra sus pares de Venezuela. El encuentro, celebrado en el Centro Nacional de Fútbol de Taskent, concluyó con una superioridad total de nuestros representantes y una lluvia de goles. Esta vez, nuestros líderes no dejaron ninguna oportunidad al rival.

Una revancha convincente y un triplete en el segundo partido

Recordemos que el primer enfrentamiento entre ambos equipos en Taskent terminó en un empate 2-2 intenso y disputado. En este segundo duelo, los pupilos de Jamoliddin Rahmatullayev aprendieron de sus errores y desplegaron un juego ofensivo.

El héroe del encuentro, Kamron Yusupov anotó tres goles en la portería rival, registrando un triplete en su cuenta personal (minutos 15, 45 y 53). Además, Quvonch Abrayev aprovechó un penalti en el minuto 28 para asegurar el marcador, mientras que Behruz Ko‘paysinov, quien entró desde el banquillo, marcó el quinto gol en el minuto 70. Los jóvenes venezolanos respondieron con goles de Cuellar (7) y Vilches (67). Al final del partido, Ulug‘bek Maratov recibió una tarjeta roja y abandonó el campo.

Detalles del partido

Estadísticas y goleadores

Tipo de encuentro

Partido amistoso (Segundo encuentro)

Marcador

Uzbekistán Sub-20 — Venezuela Sub-20 — 5:2

Lugar

Centro Nacional de Fútbol, Taskent

Goleadores

Kamron Yusupov (15, 45, 53), Quvonch Abrayev (28, pen), Behruz Ko‘paysinov (70)

Expulsión

Ulug‘bek Maratov (78, Uzbekistán Sub-20)

Alineación titular y opciones de banquillo

El cuerpo técnico puso a prueba el potencial de los jóvenes jugadores en este partido. El once inicial de Uzbekistán Sub-20 fue: Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Quvonch Abrayev, Tohir Ashurboyev, Abubakir Shukurullayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Behruz Abdusattorov, Abdulvosit Soliyev, Muhammadali Dilshodbekov, Asilbek Abdurasulov y Kamron Yusupov.

Además, los suplentes Yusufxonov, Musohonov, Ermanov, Mahmudjonov, Ko‘paysinov, Najmiddinov, Omonkeldiyev, Ashurboyev, Shukurullayev, Bahodirhonov, Saydaliyev, Yusupov, Maratov, Kuvanishbayev y To‘laganov ingresaron al campo, permitiendo a los entrenadores evaluar la profundidad de la plantilla.

¿Crees que el equipo de Uzbekistán Sub-20, liderado por Jamoliddin Rahmatullayev, podrá mantener estos altos resultados en futuros torneos internacionales oficiales? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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