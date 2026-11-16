Uzbekistán Sub-20 logra una contundente victoria ante Venezuela

Bajo la dirección de Jamoliddin Rahmatullayev, la selección nacional de Uzbekistán Sub-20 disputó su segundo partido amistoso contra sus pares de Venezuela. El encuentro, celebrado en el Centro Nacional de Fútbol de Taskent, concluyó con una superioridad total de nuestros representantes y una lluvia de goles. Esta vez, nuestros líderes no dejaron ninguna oportunidad al rival.

Una revancha convincente y un triplete en el segundo partido

Recordemos que el primer enfrentamiento entre ambos equipos en Taskent terminó en un empate 2-2 intenso y disputado. En este segundo duelo, los pupilos de Jamoliddin Rahmatullayev aprendieron de sus errores y desplegaron un juego ofensivo.

El héroe del encuentro, Kamron Yusupov anotó tres goles en la portería rival, registrando un triplete en su cuenta personal (minutos 15, 45 y 53). Además, Quvonch Abrayev aprovechó un penalti en el minuto 28 para asegurar el marcador, mientras que Behruz Ko‘paysinov, quien entró desde el banquillo, marcó el quinto gol en el minuto 70. Los jóvenes venezolanos respondieron con goles de Cuellar (7) y Vilches (67). Al final del partido, Ulug‘bek Maratov recibió una tarjeta roja y abandonó el campo.