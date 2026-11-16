Liga de Naciones: Kazajistán pierde la victoria en los últimos minutos

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Liga de Naciones: Kazajistán pierde la victoria en los últimos minutos

La fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA continúa con intensidad. En el grupo 3 de la Liga C, la selección de Kazajistán recibió a Eslovaquia y dejó escapar la victoria. El encuentro terminó con un drama inesperado y un gol en los últimos segundos.

Un empate dramático entre Kazajistán y Eslovaquia

En la primera parte, los kazajos fueron activos y abrieron el marcador en el minuto 29 gracias a un gol de Islam Chesnokov. Al inicio del segundo tiempo, el delantero eslovaco Robert Bozenik igualó el marcador, pero en el minuto 65, Yan Vorogovskiy volvió a poner a Kazajistán por delante.

Sin embargo, en el quinto minuto de tiempo añadido — en el minuto 90+5 Adrian Kapralik anotó, salvando a Eslovaquia de la derrota. Así, el partido terminó con un empate 2-2 . Como resultado, Eslovaquia termina en la cima del grupo con 12 puntos y asciende directamente a la Liga B. Kazajistán se queda en el último lugar con 3 puntos.

Partidos y resultados del grupo

Estadísticas y detalles

Kazajistán — Eslovaquia

2-2 (Goles: Chesnokov, 29', Vorogovskiy, 65' — Bozenik, 56', Kapralik, 90+5')

Islas Feroe — Moldavia

1-0 (Gol: Samuelsen, 24')

Resultado de Eslovaquia

1er lugar con 12 puntos y ascenso a la Liga B

Resultado de Kazajistán

Último lugar con 3 puntos

Islas Feroe en playoffs

En el otro partido del grupo, las Islas Feroe recibieron a Moldavia. El destino del encuentro se decidió con el único gol de Edvin Samuelsen en el minuto 24. Tras esta victoria, las Islas Feroe alcanzaron los 8 puntos, ocupando el 2º lugar y participarán en los playoffs para ascender a la Liga B. Moldavia se quedó en la 3ª posición con 7 puntos.

¿Cuál crees que es la razón principal de los resultados de Kazajistán en la Liga de Naciones? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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