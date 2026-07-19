Tuchel responde a las críticas: «Las palabras no dan puntos ni medallas»

El seleccionador de la selección nacional de Inglaterra Thomas Tuchel reaccionó a las duras críticas recibidas por el equipo tras la derrota en las semifinales de la Copa Mundial 2026. En su opinión, tras perder contra Argentina, todo el trabajo realizado por los ingleses durante el torneo quedó casi en el olvido.

Apenas un día después, Inglaterra derrotó a Francia por 6:4, logrando su mejor resultado en una Copa Mundial desde 1966.

«Fue como si ni siquiera hubiéramos pasado la fase de grupos»

Tuchel destacó en la rueda de prensa posterior a la semifinal contra Argentina que los resultados del equipo habían sido juzgados de forma excesivamente negativa.

«Parecía que habíamos abandonado la competición sin ganar ni un solo partido en la fase de grupos. Sin embargo, 24 horas después, logramos nuestro mejor resultado en 60 años», declaró el entrenador.

Tras la derrota de Inglaterra por 1:2 ante Argentina en semifinales, Tuchel fue duramente criticado por sus decisiones tácticas. Algunos expertos incluso pidieron su destitución.

Tuchel advirtió al equipo sobre dos peligros

Según el técnico alemán, es un error desanimarse por completo tras una derrota en un gran torneo, al igual que sobrevalorarse tras una sola victoria.

«Intentamos no desanimarnos tras una derrota y no volvernos demasiado arrogantes tras una victoria».

Tuchel se mostró satisfecho de cómo los jugadores se recuperaron en poco tiempo tras el doloroso resultado contra Argentina para responder dignamente ante Francia.

«Las palabras no dan puntos ni medallas»

El seleccionador de Inglaterra afirmó que centrarse demasiado en la presión externa y en los debates no beneficia al equipo.

«La mejor manera es no quedarse atrapado en lo ocurrido, recomponerse y esforzarse por ganar el siguiente partido. El resto es solo charla. Las palabras no dan puntos ni medallas».

Destacó que los jugadores eligieron la mejor forma de responder a las críticas: mostrando resultados en el campo contra Francia.

El partido contra Francia se convirtió en un drama histórico

Inglaterra ganaba 4:0 al descanso del partido por el tercer puesto. Francia inició una remontada espectacular tras la pausa, pero los pupilos de Tuchel mantuvieron la victoria por 6:4.

Fue el partido por el tercer puesto con más goles en la historia de los Mundiales. Bukayo Saka, autor de un triplete, se convirtió en el héroe del encuentro.

Inglaterra ganó así la medalla de bronce del Mundial por primera vez. Es la primera vez desde su título en 1966 que el equipo termina una Copa Mundial en el podio.

El bronce aún no es el objetivo final para Tuchel

Copa Mundial 2026 Thomas Tucheldirigió su primer gran torneo con Inglaterra. Aunque el equipo se quedó a un paso de la final, la victoria sobre Francia dio al entrenador una confianza importante de cara a las próximas competiciones.

«Estoy feliz de que hayamos podido reaccionar así. Es exactamente la reacción que queríamos. Fue un partido increíble», dijo Tuchel.

Como dato, la Copa Mundial 2026 no se celebró en Qatar, sino en Estados Unidos, Canadá y México.

Ahora, la misión principal para Inglaterra es demostrar en el próximo gran torneo que esta medalla de bronce no es una casualidad. Como dijo Tuchel, las palabras no dan medallas. El campo, en cambio, lo revela todo muy rápido.