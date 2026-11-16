La madre de Cristiano Ronaldo, feliz por la derrota de Portugal: «¡No respetaron a mi hijo!»

La madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, rompió el silencio sobre la polémica en la selección de Portugal. No solo expresó su tristeza por la salida de su hijo, sino que no ocultó su alegría tras la derrota de los portugueses por 1-4 ante Dinamarca. Según Aveiro, Ronaldo no recibió el respeto merecido y la ceremonia en su honor no debió realizarse sin la presencia del jugador.

Esta declaración añadió leña al fuego en el fútbol portugués. Las críticas de Dolores hacia los jugadores y su respuesta tajante sobre su relación con el entrenador Jorge Jesus captaron la atención de los aficionados.

«Lo traicionaron»: ¿Qué dijo Dolores Aveiro?

Dolores Aveiro habló con periodistas el 16 de noviembre durante un evento dedicado a su hijo en el Sporting CP. Le preguntaron sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la selección y la derrota ante Dinamarca.

«Por supuesto que está triste. Lo traicionaron. Yo también estoy triste. La derrota ante Dinamarca fue merecida. Para ser honesta, me alegré», declaró la madre del futbolista.

Las palabras de Dolores resonaron con fuerza, ya que no se trata solo de la derrota del equipo, sino de cómo se gestionó la despedida de una de las mayores estrellas del fútbol portugués.

En su opinión, la ceremonia organizada para reconocer los servicios de Ronaldo debió celebrarse con la presencia del propio jugador.

«El homenaje debió ser frente a él, no en su ausencia. Aquí en el Sporting lo recibiremos como merece. En este club sí lo valoran. En la selección no lo respetaron, ni siquiera sus compañeros», afirmó Dolores.