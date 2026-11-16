La madre de Cristiano Ronaldo, feliz por la derrota de Portugal: «¡No respetaron a mi hijo!»
La madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, rompió el silencio sobre la polémica en la selección de Portugal. No solo expresó su tristeza por la salida de su hijo, sino que no ocultó su alegría tras la derrota de los portugueses por 1-4 ante Dinamarca. Según Aveiro, Ronaldo no recibió el respeto merecido y la ceremonia en su honor no debió realizarse sin la presencia del jugador.
Esta declaración añadió leña al fuego en el fútbol portugués. Las críticas de Dolores hacia los jugadores y su respuesta tajante sobre su relación con el entrenador Jorge Jesus captaron la atención de los aficionados.
«Lo traicionaron»: ¿Qué dijo Dolores Aveiro?
Dolores Aveiro habló con periodistas el 16 de noviembre durante un evento dedicado a su hijo en el Sporting CP. Le preguntaron sobre la salida de Cristiano Ronaldo de la selección y la derrota ante Dinamarca.
«Por supuesto que está triste. Lo traicionaron. Yo también estoy triste. La derrota ante Dinamarca fue merecida. Para ser honesta, me alegré», declaró la madre del futbolista.
Las palabras de Dolores resonaron con fuerza, ya que no se trata solo de la derrota del equipo, sino de cómo se gestionó la despedida de una de las mayores estrellas del fútbol portugués.
En su opinión, la ceremonia organizada para reconocer los servicios de Ronaldo debió celebrarse con la presencia del propio jugador.
«El homenaje debió ser frente a él, no en su ausencia. Aquí en el Sporting lo recibiremos como merece. En este club sí lo valoran. En la selección no lo respetaron, ni siquiera sus compañeros», afirmó Dolores.
¿Qué respeto se le mostró a Ronaldo en el partido contra Dinamarca?
La selección de Portugal recibió a Dinamarca en Braga el 14 de noviembre por la Nations League. Fue el primer partido tras el anuncio de la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección.
Los aficionados demostraron que no olvidan a la leyenda. En el estadio se desplegó una pancarta que decía «¡Gracias, capitán!». En el minuto siete, el nombre de Ronaldo resonó en las gradas.
Los jugadores portugueses también participaron en un homenaje simbólico relacionado con el dorsal siete de su ex capitán. Pero el resultado en el campo no fue el esperado por los fans.
Dinamarca venció a los visitantes por 4-1. Fue el primer partido de Portugal sin Ronaldo y una de las derrotas más duras en casa.
Así, el homenaje a la leyenda del fútbol terminó con un resultado doloroso para los seguidores.
¿Por qué Ronaldo dejó la selección?
Cristiano Ronaldo, de 41 años, anunció el fin de su carrera con la selección de Portugal el 5 de noviembre de 2026. Su trayectoria duró 23 años.
La decisión se tomó tras tensiones con Jorge Jesus. Previamente, el jugador mostró su descontento por ser suplente ante Noruega y abandonó la concentración. Tras estos hechos, anunció su retiro.
Ronaldo disputó 234 partidos con la selección de Portugal y marcó 146 goles. Es el máximo goleador histórico del país. También fue clave en la Eurocopa 2016 y en las Nations League de 2019 y 2025.
Por ello, su salida no se vio como un simple retiro, sino como el fin de una era.
¿Cómo respondió Jorge Jesus a las palabras de Dolores?
Las declaraciones de Dolores Aveiro llegaron a oídos del seleccionador de Portugal, Jorge Jesus.
Los periodistas le pidieron una reacción. El entrenador intentó no agravar la situación.
«¿Ahora tengo que responderle a la madre de Cristiano Ronaldo? Es una mujer a la que respeto. ¿Qué va a decir una madre? Madre es madre, no hay otra. Entiendo sus palabras», dijo Jorge Jesus.
Esta respuesta muestra que el entrenador no quiere entrar en una disputa abierta con Dolores. Sin embargo, la polémica sigue en el centro del debate en el fútbol portugués.
El Sporting quiere rendir un homenaje especial a Ronaldo
Según Dolores Aveiro, el verdadero homenaje a su hijo se organizará en el Sporting CP. Cree que es el club donde Ronaldo empezó y donde sí valoran sus servicios.
Ronaldo se formó en la academia del Sporting y dio sus primeros pasos allí. Más tarde, jugó en clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus, convirtiéndose en una estrella mundial.
La declaración de Dolores deja claro que no está satisfecha con el final de la carrera de su hijo. Lo más doloroso no es la derrota, sino la falta de respeto hacia Ronaldo.
Los aficionados portugueses reaccionan de forma dividida. Por un lado, el deseo de agradecer a la leyenda, y por otro, el inicio de la era post-Ronaldo en la selección.
Una cosa es segura: la carrera de Cristiano Ronaldo en la selección terminó, pero la polémica parece que durará mucho tiempo.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…