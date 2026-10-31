Javohir Sindorov pone de rodillas a la élite mundial y gana un «jackpot» de 168 000 dólares

El uzbeko gran maestro internacional de 20 años Javohir Sindorov logró una victoria absoluta en uno de los torneos más prestigiosos y valiosos del mundo, que concluyó en San Luis, Estados Unidos: Clutch Chess Champions Showdown 2026 .

En este torneo, que reunió a la élite mundial del ajedrez, el prodigio uzbeko superó a todos sus rivales, obteniendo un total de 168 000 dólares incluyendo bonos y el jackpot del campeón.

La élite mundial superada: tabla final y premios

En la competición celebrada del 27 al 29 de octubre bajo las reglas de ajedrez rápido (rapid), cada participante jugó 18 partidas intensas. La tabla final quedó así:

1er puesto: Javohir Sindorov (Uzbekistán) — premio principal y una cifra récord de 168 000 dólares ;

2do puesto: Rameshbabu Praggnanandhaa (India) — por su sólido juego 109 000 dólares ;

3er puesto: Fabiano Caruana (EE. UU.) — para la estrella número uno de América 81 000 dólares ;

4to puesto: Hikaru Nakamura (EE. UU.) — para el maestro del rápido y blitz 67 000 dólares.

Un formato único y el «jackpot» principal para Sindorov

El sistema de premios y puntuación del torneo fue extremadamente dramático y tenso:

Puntos progresivos: Según el formato, una victoria el primer día valía 1 punto, el segundo día 2 puntos, y una victoria en la jornada final decisiva valía 3 puntos;

Jackpot del campeón: Por regla, los premios asignados para cada partida que terminaba en empate (tablas) se acumulaban en un fondo especial. Según el reglamento, este gran «jackpot del campeón» fue entregado íntegramente al ganador del torneo, Javohir Sindorov.

Un combate histórico por delante: duelo por la corona mundial contra Gukesh en Ginebra

Esta victoria sensacional en San Luis sirvió como una excelente preparación psicológica y táctica para el evento principal del año para Javohir:

Combate por la corona mundial: Del 25 de noviembre al 15 de diciembre, en Ginebra (Suiza), Sindorov se enfrentará al actual campeón mundial, el indio Dommaraju Gukesh en un match histórico de 14 partidas por el título de campeón mundial de ajedrez clásico;

La final más joven de la historia: Al comenzar el encuentro, ambos aspirantes tendrán 20 años. Este es un factor clave para incluir este duelo en el «Libro Guinness de los récords» como el match por el título mundial más joven en la historia del ajedrez.

Este triunfo en EE. UU. del alumno de la escuela de ajedrez uzbeka demuestra claramente su excelente forma deportiva y preparación mental antes del futuro combate por el título mundial.