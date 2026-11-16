Nuevo ranking mundial de taekwondistas uzbekos: ¿Quiénes están en el top 10?

La Federación Mundial de Taekwondo (WT) ha publicado, siguiendo la tradición, el ranking mundial de noviembre establecido al cierre de octubre. Según este, varios representantes talentosos de la selección nacional de Uzbekistán se han consolidado en el top 50, lo que demuestra la actividad y los altos resultados de nuestros atletas en la arena internacional.

Líderes masculinos

En la categoría masculina, los taekwondistas uzbekos registraron grandes resultados en varias categorías de peso.

Categoría 80 kg: Jasurbek Jaysunov ocupa el 4º lugar en el ranking mundial, logrando el mejor resultado de nuestra selección (108,27 puntos).

Categoría 68 kg: Najmiddin Qosimxojiyev ascendió al 6º lugar en su categoría (57,60 puntos). También en esta categoría, Omadbek Otabekov (35º), Diyorbek To‘xliboyev (38º) y Shohjahon Ahmedov (43º) se encuentran en el top 50.

Categoría 87 kg: Yodgorbek Jo‘raboyev 7º (34,00 puntos), mientras que Shohjahon Karimboyev ocupa el 23º lugar (14,64 puntos).

Categoría +87 kg: Marat Mavlonov subió al 10º lugar (53,47 puntos).

Otras categorías: En la categoría de 54 kg, Jahongir Xudoyberdiyev (14º) y Yosinbek Odilov (26º); en 63 kg, Nazarali Nazarov (15º) y Asadbek Soataliyev (31º); y en 74 kg, Mironshohmirzo Muzaffarov (12º) y Axadjon Muxtorov (47º) ocupan posiciones destacadas.

Categoría de peso Atleta y puesto Puntos de ranking 54 kg Jahongir Xudoyberdiyev (14) 29,68 63 kg Nazarali Nazarov (15) 22,08 68 kg Najmiddin Qosimxojiyev (6) 57,60 74 kg Mironshohmirzo Muzaffarov (12) 29,51 80 kg Jasurbek Jaysunov (4) 108,27 87 kg Yodgorbek Jo‘raboyev (7) 34,00 +87 kg Marat Mavlonov (10) 53,47

Éxitos femeninos

Nuestras taekwondistas no se quedan atrás y también ocupan los puestos más altos del ranking mundial.