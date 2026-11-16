Ucrania atraviesa una grave crisis demográfica. La población del país, en los últimos cinco años aproximadamente, ha disminuido en 12,7 millones de personas. Estos datos fueron confirmados oficialmente por el profesor Dmitriy Shushpanov del Instituto de Demografía de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. Mientras que el país contaba con 41,2 millones de habitantes al 1 de enero de 2022, actualmente en los territorios bajo control del gobierno ucraniano quedan aproximadamente 28,5 millones de habitantes.

Principales indicadores y causas de los cambios demográficos

Según datos de Ella Libanova, directora del Instituto de Demografía de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, y del profesor Dmitriy Shushpanov, la situación demográfica se ha deteriorado drásticamente. De los 41,2 millones a principios de 2022, la población cayó a 28,5 millones de personas a mediados de 2026. Cabe señalar que la cifra de 28,5 millones incluye solo a los habitantes de los territorios bajo control de Kiev. No se ha realizado un censo completo de población en el país desde 2001, por lo que los expertos estiman el número actual de habitantes mediante datos de operadores de telefonía móvil y modelos demográficos específicos.

Factores principales de la disminución demográfica:

Migración masiva. Desde el inicio de la guerra, más de 6 millones de ucranianos han abandonado el país y permanecen en el extranjero. En 2025, 290 000 personas se fueron, y en el primer semestre de 2026, otras 244 000 personas emigraron.

Caída drástica de la natalidad. La tasa de fecundidad en Ucrania es de 0,8 a 0,9 hijos por mujer. Para mantener una población estable, esta cifra debe ser de al menos 2,1.

Declive natural y mortalidad. La tasa de mortalidad es casi tres veces superior a la de natalidad. Por ejemplo, en 2025, el país perdió más de 300 000 habitantes por causas naturales y debido a la guerra.

Envejecimiento de la nación. La proporción de personas mayores de 60 años en la sociedad ha aumentado del 24,5 % a casi el 30 %. La proporción de niños ha disminuido del 18 % al 14 %, lo que ejerce una presión seria sobre el mercado laboral y el sistema de pensiones.

En su opinión, ¿cómo afectará esta crisis demográfica a la reconstrucción de Ucrania después de la guerra? ¡Deje su opinión en los comentarios!