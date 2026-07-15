El seleccionador de Inglaterra revela su plan para detener a Messi

Inglaterra se enfrenta a Argentina en la semifinal de la Copa del Mundo 2026. Antes del encuentro, Thomas Tuchel respondió a la pregunta más importante: Lionel Messi¿cómo detenerlo?

«No se le puede neutralizar al 100 %»

Tuchel admitió abiertamente que no es fácil neutralizar por completo a Messi.

«Entendemos muy bien que no podemos 'bloquearlo' al 100 % y de manera constante», dijo el seleccionador de Inglaterra.

Esta es una evaluación realista antes de la semifinal. Porque incluso a los 39 años, Messi sigue siendo un jugador capaz de cambiar el partido en una sola jugada.

¿Puede servir la experiencia con Haaland contra Messi?

Tuchel recordó el partido contra Noruega. Destacó que Inglaterra manejó bien la situación para detener a Erling Haaland en los cuartos de final.

Pero no considera a Messi y Haaland como jugadores similares.

Haaland representa un peligro por su potencia, velocidad y olfato goleador en el área. Messi es un problema totalmente distinto: encuentra espacios, dicta el ritmo, da el último pase y remata cuando es necesario.

Jugador Peligro principal Erling Haaland peligro de gol en el área Lionel Messi espacios libres, pases, disparos y control del juego La misión de Inglaterra No bloquear a Messi, sino cerrar sus líneas de pase

¿Cómo apoya Argentina a Messi?

Según Tuchel, el peligro de Messi no reside solo en su talento individual. Todo el equipo argentino crea las condiciones para que él tenga un impacto decisivo.

«Ellos apoyan a Leo, lo ayudan y están listos para intervenir en el momento oportuno para que él pueda cambiar el destino del partido», dijo Tuchel.

Esta es la señal táctica más importante para Inglaterra: vigilar a Messi individualmente no es suficiente. También hay que controlar a los jugadores que le pasan el balón, los espacios a su alrededor y los movimientos de apoyo.

¿Qué exige Tuchel?

El seleccionador inglés espera de su equipo audacia, confianza y máxima concentración. Su plan no busca solo «marcar» a Messi, sino perturbar la fuente del juego argentino.

Inglaterra debe cumplir las siguientes tareas:

• Dificultar la llegada del balón a Messi;

• Aislar a sus ayudantes;

• Reducir los espacios libres;

• Ejercer presión colectiva cuando Messi reciba el balón;

• Controlar cada uno de sus movimientos con el balón;

• No permitir que Argentina dicte el ritmo del partido.

En pocas palabras, no es un solo jugador, sino todo el equipo el que debe detener a Messi.

Messi, la gran incógnita de la semifinal

En el Mundial 2026, Messi demuestra de nuevo que es un jugador de grandes torneos. Su experiencia, su visión de juego y su sangre fría en los momentos decisivos siguen siendo el arma principal de Argentina.

Si Inglaterra se limita solo a vigilar a Messi, podría ser castigada. Porque Argentina también cuenta con Julián Álvarez, Enzo Fernández y otros jugadores capaces de abrir el partido.

Por eso, para Tuchel, el problema principal no es un solo jugador, sino todo el mecanismo construido alrededor de Messi.

Una oportunidad histórica para Inglaterra

Inglaterra tiene una gran oportunidad de llegar a la final de la Copa del Mundo. Pero en su camino se encuentran Argentina, vigente campeona del mundo, y Messi.

En este encuentro, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice y los demás líderes deberán estar a su máximo nivel. Especialmente en el centro del campo, cerrar los puntos de inicio del ataque argentino será crucial.

El equipo de Tuchel debe encontrar el equilibrio entre prudencia y audacia. Encerrarse solo en defensa es peligroso. Abrirse demasiado también podría ser un regalo para Messi.

¿Existe una «receta»?

No hay una receta mágica para detener a Messi. Tuchel lo sabe bien.

Pero Inglaterra tiene sus opciones: disciplina colectiva, presión rápida, superioridad física en el medio y presión sobre Argentina a través del dúo Kane-Bellingham.

Esta semifinal no es solo un plan contra Messi. Es un examen para ver hasta qué punto Inglaterra puede demostrar que es un equipo grande.

Todo se decidirá en el campo

Tuchel admitió que no se puede neutralizar a Messi por completo. Pero Inglaterra intentará llegar a la final limitando su influencia, cortando las conexiones argentinas y confiando en su propio juego.

Ahora la pregunta principal es: ¿podrá Inglaterra limitar la magia de Messi o la leyenda argentina cambiará una vez más el destino de un gran partido?